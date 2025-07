Όχι, τα αντηλιακά δεν προκαλούν καρκίνο – Τι λένε οι ειδικοί

Τον τελευταίο καιρό, αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν πως τα αντηλιακά όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Τέτοιες αναρτήσεις έχουν βρει μεγάλη απήχηση, με δεκάδες χιλιάδες προβολές, κοινοποιήσεις και likes.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί χρήστης του X (πρώην Twitter) που ισχυρίστηκε: «Όσο περισσότερα αντηλιακά χρησιμοποιούνται σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος».

Όμως, τι λένε πραγματικά οι επιστημονικές έρευνες και οι υγειονομικοί φορείς;

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι τέτοιοι ισχυρισμοί δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Η Brittany Schaefer, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Κονέκτικατ, δήλωσε στη Deutsche Welle:

«Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ της χρήσης αντηλιακού και του αυξημένου κινδύνου καρκίνου». Επιπλέον, διευκρίνισε πως τα γραφήματα που κυκλοφορούν και αποδίδονται στο Μητρώο Όγκων του Κονέκτικατ είναι παραπλανητικά και ανακριβή.

It is an indisputable fact that the countries that use the most sunscreen, have the highest incidence of skin cancer.

1/2 pic.twitter.com/sxAUSMILM5

— 💯 Cary Kelly 💯 (@CaryKelly11) June 28, 2025