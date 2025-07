Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη σε τρεις νέες ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως στοχοποίησαν θέσεις και μέλη του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Πλήγμα που διεξήχθη από drone του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην περιοχή όπου βρίσκεται η Ναμπάτια είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν (άλλοι) δύο», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Υγείας.

The Israeli occupation targeted a vehicle, shortly before in Kfour, Nabatieh, Southern Lebanon, killing at least one person. pic.twitter.com/YJmMvBsOGS

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 17, 2025