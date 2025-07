Ο Αμπντάλα ή Αμπνταλά (με 40 χρόνια στις γαλλικές φυλακές το επώνυμό του έγινε γαλλικό), ηλικίας 74 ετών, είναι ένας από τους μακροβιότερους κρατούμενους στο γαλλικό σωφρονιστικό σύστημα, όπου η πλειονότητα των καταδικασμένων σε ισόβια αποφυλακίζονται συνήθως μετά από λιγότερο από 30 χρόνια.

Είναι επιλέξιμος για αποφυλάκιση εδώ και 25 περίπου χρόνια, ωστόσο οι ΗΠΑ -που διατηρούν ρόλο πολιτικής αγωγής στην υπόθεση- αντιδρούσαν επίμονα στην αποφυλάκισή του. Τουλάχιστον οκτώ αιτήματά του για αποφυλάκιση είχαν όλα απορριφθεί.

Ο Αμπντάλα συνελήφθη το 1984 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1987 για το ρόλο του στις δολοφονίες του βετεράνου του Βιετνάμ στρατιωτικού ακόλουθου των ΗΠΑ Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέι και του ισραηλινού διπλωμάτη-λομπίστα Γιακόβ Μπαρσιμάντοφ στο Παρίσι (εκτελέστηκε από γυναίκα με τρεις σφαίρες στο κεφάλι), καθώς και στην απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού γενικού προξένου Ρόμπερτ Ομ στο Στρασβούργο το 1984..

Λιβανέζος υπήκοος με μαρωνιτική χριστιανική καταγωγή, ο Αμπντάλα υποστήριζε πάντα ότι είναι «μαχητής της αντίστασης» που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και όχι «εγκληματίας». Ζητούσε διαχρονικά η δίκη του να χαρακτηριστεί ως πολιτική.

Την Πέμπτη, το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε ότι ο Αμπντάλα θα αποφυλακιστεί από φυλακή στη νότια Γαλλία την Παρασκευή 25 Ιουλίου, υπό τον όρο ότι θα απελαθεί από το γαλλικό έδαφος και δεν θα του επιτραπεί ποτέ να επιστρέψει.

Το δικαστήριο έκρινε τη διάρκεια της φυλάκισής του «δυσανάλογη» και δήλωσε ότι ο Αμπντάλα δεν αποτελεί πλέον απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με διάφορες πηγές, υπάρχουν σχέδια για τη μεταφορά του Αμπντάλα στο Παρίσι και στη συνέχεια στη Βηρυτό μετά την απελευθέρωσή του.

Αν και οι εισαγγελείς μπορούν να ασκήσουν έφεση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, θεωρείται απίθανο ότι μια τέτοια έφεση θα εξεταστεί εγκαίρως ώστε να καθυστερήσει η αναχώρησή του την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στο AFP από τον Λίβανο, ο αδελφός του, Ρόμπερτ Αμπντάλα, εξέφρασε βαθιά ανακούφιση. «Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Ποτέ δεν πίστευα ότι η γαλλική δικαιοσύνη θα έκανε ένα τέτοιο βήμα ή ότι θα τον άφηναν ποτέ ελεύθερο, ιδίως μετά από τόσα πολλά ανεπιτυχή αιτήματα», δήλωσε. «Για πρώτη φορά, οι γαλλικές αρχές αντιστάθηκαν στις ισραηλινές και αμερικανικές πιέσεις», πρόσθεσε.

Η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει υποστηρίξει σταθερά την απελευθέρωση του Αμπντάλα και διαβεβαίωσε επίσημα το εφετείο για την ετοιμότητά της να διευκολύνει τον επαναπατρισμό του.

Ο δικηγόρος του Αμπντάλα, Ζαν-Λουί Σαλανσέ, χαιρέτισε επίσης την απόφαση, περιγράφοντας την ως «πολιτικό σκάνδαλο που δεν απελευθερώθηκε νωρίτερα».

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ένα γαλλικό δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί υπέρ της αποφυλάκισής του υπό όρους, απαιτώντας από τον Αμπντάλα να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή ανεστάλη μετά την προσφυγή της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας, επικαλούμενη ανησυχίες ότι ο Αμπντάλα δεν είχε αποκηρύξει τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Πρόκειται για ένα πολύ σύνηθες αίτημα των υπηρεσιών, ώστε να καταστρέψουν την υστεροφημία των απελευθερωμένων κρατουμένων και να πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην πρόωρη αποφυλάκιση ή την ιδεολογία τους.

Η απόφαση αναμενόταν αρχικά τον Φεβρουάριο, αλλά το δικαστήριο ανέβαλε την απόφασή του, επικαλούμενο την αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο Αμπντάλα είχε προσκομίσει αποδείξεις για τις πληρωμές αποζημιώσεων στους ενάγοντες, ένα σημείο στο οποίο ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί να απαντήσει. Τον περασμένο μήνα, το εφετείο του Παρισιού εξέτασε εκ νέου το θέμα κατά τη διάρκεια κλειστής ακρόασης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η νομική ομάδα του Αμπντάλα ενημέρωσε το δικαστήριο ότι 16.000 ευρώ είχαν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της φυλακής του και ότι τα χρήματα αυτά ήταν διαθέσιμα στα εμπλεκόμενα αστικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ (σ.σ. ως πολιτική αγωγή).

Ο Αμπντάλα , ο οποίος κατάγεται από το βόρειο Λίβανο, τραυματίστηκε ως έφηβος στη διάρκεια της ισραηλινής εισβολής στο νότιο Λίβανο το 1978, κατά τα πρώτα χρόνια του εμφυλίου πολέμου της χώρας.

Αργότερα ίδρυσε την Ένοπλη Επαναστατική Λιβανέζικη Φράξια (LARF) από πρώην μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μια μαρξιστική, φιλοσυριακή και αντι-ισραηλινή ομάδα που έκτοτε έχει διαλυθεί. Μετά τη σύλληψή του το 1984, οι γαλλικές αρχές ανακάλυψαν υποπολυβόλα και εξοπλισμό επικοινωνίας σε μια από τις κατοικίες του στο Παρίσι.

Παρ’ όλα αυτά, τον Φεβρουάριο, το εφετείο σημείωσε ότι το LARF δεν είχε συνδεθεί με καμία βίαιη δραστηριότητα από το 1984 και ότι ο Αμπντάλα «αποτελεί σήμερα ένα ιστορικό σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα».

Ο Λίβανος φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών – πολλοί από τους οποίους είναι απόγονοι εκείνων που εκτοπίστηκαν κατά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αντιτάχθηκε σθεναρά σε ακρόαση γαλλικού δικαστηρίου τον Δεκέμβριο στην απελευθέρωση του Ζωρζ Ιμπραχίμ Αμπντάλα που φυλακίστηκε για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Ισραηλινών διπλωματών στη Γαλλία πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποστηρίζουν ότι η αποστολή του κ. Αμπντάλα στον Λίβανο και συγκεκριμένα στη γενέτειρά του θα αποτελούσε αποσταθεροποιητική επιρροή σε μια ήδη ασταθή περιοχή και θα προκαλούσε σοβαρές δημόσιες αναταραχές», αναφέρεται στην επιστολή με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου, ενώ ζητήθηκε να μην απελευθερωθεί στον Λίβανο εξαιτίας του πολέμου του Ισραήλ.

Ο 74χρονος Αμπντάλα παραμένει σταθερός υπερασπιστής της παλαιστινιακής υπόθεσης, όμως σύμφωνα με τους υπεύθυνους της φυλακής και συνολικά το γαλλικό σωφρονιστικό σύστημα η συμπεριφορά του υπήρξε «υποδειγματική και άμεμπτη».

Ο Αμπντάλα θα απελευθερωθεί στις 25 Ιουλίου.

«Το Λαϊκό Μέτωπο συγχαίρει τον διεθνιστή αγωνιστή Ζωρζ Αμπντάλα για την απελευθέρωσή του και θεωρεί τη σταθερότητα του μια νίκη για την Παλαιστίνη και τη θέληση των ελεύθερων ανθρώπων.

»Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης συγχαίρει τον σύντροφο και διεθνιστή αγωνιστή Ζωρζ Αμπντάλα για την απόφαση αποφυλάκισής του μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες που πέρασε στις γαλλικές φυλακές, σε μια ηρωική και εξαιρετική περιφρόνηση των πιο ειδεχθών εργαλείων της ιμπεριαλιστικής καταπίεσης, και προειδοποιεί ενάντια σε οποιεσδήποτε ιμπεριαλιστικές και σιωνιστικές πιέσεις ή απόπειρες ανατροπής αυτής της απόφασης, όπως συνέβη στο παρελθόν.

»Η απόφαση αυτή αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη θέληση της σταθερότητας και της επαναστατικής ανθεκτικότητας και ταυτόχρονα ενσωματώνει μια νίκη για την υπόθεση της Παλαιστίνης, της οποίας το λάβαρο ο μεγάλος αυτός προοδευτικός ηγέτης έφερε με υπερηφάνεια και επάρκεια.

»Η συνέχιση της κράτησης του συντρόφου Αμπντάλα, παρά τη δικαστική απόφαση για την απελευθέρωσή του, αποτελούσε κηλίδα στο μέτωπο του γαλλικού και αμερικανικού ιμπεριαλισμού και μια κατάφωρη συνενοχή με τη σιωνιστική οντότητα. Υπενθυμίζει ότι αυτή η σύλληψη και κράτηση είναι καθαρά πολιτική και αντιπροσώπευε μια κατάφωρη παραβίαση του νόμου και των αποφάσεων της γαλλικής δικαιοσύνης. Επιβραβεύει τη στάση αρχών του, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια εκβιασμού και παζαρέματος, και την επιμονή του στη νομιμότητα της παλαιστινιακής αντίστασης, θεωρώντας την ως νόμιμη επιλογή χωρίς συμβιβασμούς».

«Το Μέτωπο επιβεβαιώνει ότι η κράτηση του Αμπντάλα όλα αυτά τα χρόνια στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι δυνάμεις της αποικιοκρατίας και της παγκόσμιας αλαζονείας, να αποκαλυφθούν τα σιωνιστικά και ιμπεριαλιστικά εγκλήματα και να απορριφθεί η υποταγή και η υποταγή.

Επιπλέον, η θρυλική του ακλόνητη στάση αποτελεί ένα εμπνευσμένο πρότυπο για την αραβική και διεθνή επαναστατική αριστερά και θα πρέπει να σηματοδοτήσει την αρχή μιας πραγματικής αφύπνισης στη μάχη για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση και για μια ελεύθερη Παλαιστίνη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα.

»Το Μέτωπο εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες όλων των ελεύθερων ανθρώπων στον κόσμο, με πρώτους τη Διεθνή Εκστρατεία Αλληλεγγύης στον Ζορζ Αμπντάλα και όλα τα κόμματα, τις ομάδες και τους προοδευτικούς διεθνιστές ακτιβιστές, που δεν δίστασαν ούτε στιγμή να συνεχίσουν την πίεση και τον αγώνα για την απελευθέρωσή του, πιστεύοντας ότι η υπεράσπιση του Αμπντάλα είναι υπεράσπιση της δικαιοσύνης και της Παλαιστινιακής υπόθεσης, την οποία ο Αμπντάλα έκανε πρωταρχική πυξίδα του αγώνα του».

