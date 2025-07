Ένα 7χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων στο Λιτλ Ροκ στο Αρκάνσας, αφού μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Νταρντανέλ από τους γονείς του.

Το παιδί, το οποίο περιγράφεται από το ιατρικό προσωπικό ως χλωμό, κουτσό και εξαιρετικά λιποβαρές, με βάρος μόλις 10 κιλά, πάσχει από αυτό που οι γιατροί έχουν χαρακτηρίσει «σχεδόν θανατηφόρο» λόγω ετών σοβαρού, παρατεταμένου υποσιτισμού.

Μια έρευνα στην κατοικία των Freeman στο Sandstone Circle αποκάλυψε συνθήκες διαβίωσης που θεωρήθηκαν «ακατάλληλες για παιδιά».

Οι ερευνητές βρήκαν μια ντουλάπα που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο δωμάτιο όπου το παιδί ήταν περιορισμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συχνά δεμένο με σχοινί.

Η ντουλάπα έδειχνε σημάδια συχνής χρήσης, όπως ούρα και περιττώματα στο πάτωμα και φθαρμένους τοίχους και εξαρτήματα πόρτας. Παρά την ακαταστασία, το σπίτι περιείχε άφθονο φαγητό και αρκετές χιλιάδες δολάρια σε μετρητά.

Αναφορές από άλλους ανήλικους στο σπίτι έδειξαν ότι χρησιμοποιήθηκαν σχοινιά για να ακινητοποιήσουν όχι μόνο τον 7χρονο αλλά και έναν 5χρονο αδελφό ως τιμωρία.

Και οι δύο γονείς, ο Κρις και η Κέιτλιν Φρίμαν, παραδέχτηκαν ότι κλείδωσαν το παιδί στην ντουλάπα και δεν ζήτησαν ιατρική βοήθεια από φόβο για τις συνέπειες.

Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει την κακοποίηση ως περίπτωση «σωματικών και ψυχικών βασανιστηρίων».

