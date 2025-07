Δολοφονική επίθεση με 5 πυροβολισμούς δέχθηκε ο Τιμούρ Χιζρίεφ, αθλητής του MMA! Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Σοκαρισμένος είναι ο χώρος του του MMA (Mixed martial arts) μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο αθλητής Τιμούρ Χιζρίεφ, έξω από το σπίτι του στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκάλα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 30χρονος Ρώσος «επέστρεφε στο σπίτι του μετά από την προπόνηση, όταν ξαφνικά δύο ένοπλοι του επιτέθηκαν, με το συγκλονιστικό σκηνικό να «απαθανατίζεται» από κάμερες ασφαλείας της περιοχής

Οπως μπορείτε να δείτε κι εσείς παρακάτω, την ώρα που ο Τιμούρ Χιζρίεφ έκλεινε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, δύο κουκουλοφόροι έτρεξαν από πίσω του, με τον πρώτο να πυροβολεί εξ επαφής.

Η αντίδραση του αθλητή των μικτών πολεμικών τεχνών ήταν άμεση και με μια λαβή έριξε κάτω τον έναν δράστη, ωστόσο δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος πλησιάζει σε κοντινή απόσταση και ανοίγει νέο «πυρ» εναντίον του.

Παρά τους πέντε πυροβολισμούς που δέχτηκε, ο Χιζρίεφ αποδείχθηκε πολύ σκληρή κράση και κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί από το σημείο! Οπως μάλιστα μεταδίδουν ξένα Μέσα ο 30χρονος διακομίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη μεν κατάσταση, αλλα σταθερή κατάσταση, ενώ υποβλήθηκε και σε επέμβαση.

Προς το παρόν τα κίνητρα της απόπειρας δολοφονίας δεν έχουν γίνει γνωστά, με αστυνομία του Νταγκεστάν «τρέχει» έρευνα προκειμένου να διαλευκάνει το γεγονός. Ένα ενδεχόμενο στο οποίο έχουν εστιάσει είναι οι σχέσεις της υπόθεσης με εγκληματικές ομάδες της περιοχής.

🚨GRAPHIC WARNING🚨

PFL champion Timur Khizriev was shot by two masked men in the courtyard of a residential building.

After being shot in the back, Khiztiev took down one attacker but was shot several more times

He is reportedly alive and in surgery pic.twitter.com/SJUOVaIeJA

— Combat Casuals (@Combat_Casuals) July 15, 2025