Άνω-κάτω η Γαλλία από τα μέτρα-σοκ για τη μείωση του ελλείμματος που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού. Για την κυβέρνηση ο χρόνος είναι χρήμα, δημόσιο χρήμα, στην απεγνωσμένη προσπάθειά να εξοικονομήσει 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό.

Οι βουλευτές θα λάβουν γνώση των προτεινόμενων μέτρων με μια «ξεχωριστή έκθεση» που θα λάβουν. Η νομοθεσία ορίζει ότι αυτή θα πρέπει να αποσταλεί έως σήμερα το βράδυ (15 Ιουλίου). Ενδέχεται όμως η κυβέρνηση να μην τηρήσει αυτή την προθεσμία. Πέρυσι, την ίδια εποχή, η κυβέρνηση Μπαρνιέ, καθυστέρησε τη διαβίβαση της έκθεσης με τους βουλευτές να την λαμβάνουν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη lefigaro.

Με την γενική κατεύθυνση να είναι ξεκάθαρη και ο στόχος να παραμένει ξεκάθαρος: το δημοσιονομικό έλλειμμα να πέσει στο 4,6% (2026) του ΑΕΠ, ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν άφησε και πολλά περιθώρια λέγοντας πως «είναι η τελευταία στάση πριν από τον γκρεμό, πριν μας συνθλίψει το χρέος» αλλά οι δραματικοί τόνοι δεν έπεισαν την αντιπολίτευση.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν κατηγόρησε (Χ) τον Φρανσουά Μπαϊρού λέγοντας ότι «σκληραίνει περαιτέρω την παραλογιστική πολιτική του Μακρόν: καταστρέφει το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες για να ανοίξει τον δρόμο στην αγορά. Κάνει τους πολλούς να πληρώνουν για να προστατεύσει τους πλούσιους».

Ο ιδρυτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας», συνέχισε λέγοντας πως «η καταστροφή και η αδικία δεν πρέπει πια να γίνονται αποδεκτές. Είναι επείγον να μπει τέλος στον Μακρονισμό. Ο Μπαϊρού πρέπει να φύγει».

Bayrou durcit encore l’absurdité de la politique macroniste : détruire l’État et les services publics pour ouvrir l’espace au marché. Faire payer le grand nombre pour épargner les très riches. La course à l’abime économique, financier et social devrait donc continuer pour le… https://t.co/YdorHm4o4h

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 15, 2025