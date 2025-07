Αυτή είναι η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2025/26 (vid)

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μέσα από βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη νέα του εμφάνιση, στο πλαίσιο της επετειακής χρονιάς κατά την οποία συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Η νέα ριγέ φανέλα έκανε την επίσημη πρώτη της εμφάνιση, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει και η αποκάλυψη των άλλων δύο εμφανίσεων, της λευκής και της μαύρης, οι οποίες έχουν επίσης σχεδιαστεί ειδικά για να τιμήσουν τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Πρόκειται για μια επετειακή συλλογή, αφιερωμένη στη μακρόχρονη πορεία και την πλούσια κληρονομιά του «Δικεφάλου του Βορρά».

Our Way, Our Stripes! ⚪⚫

PAOK FC Home Kit 2025-26 🦅#PAOK #OurWay #Macron #BecomeYourOwnHero pic.twitter.com/tSVQIlIqQD

— PAOK FC (@PAOK_FC) July 15, 2025