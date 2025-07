Με την γεωπολιτική αστάθεια να χτυπάει «κόκκινο» οι υπερδυνάμεις του πλανήτη επενδύουν στην στρατιωτική τεχνολογία προκειμένου να αποκτήσουν πλεονεκτήματα. Η Κίνα είναι μία από αυτές δοκιμάζοντας μια νέου τύπου βόμβα.

Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της Κίνας αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη νέα βόμβα γραφίτη που εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον του πολέμου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η βόμβα βάρους 1.080 κιλών μπορεί να προκαλέσει «πλήρη απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας» σε μια περιοχή 10.000 τετραγωνικών μέτρων ή να θέσει εκτός λειτουργίας ολόκληρους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Η «blackout bomb» έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να απενεργοποιεί τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να προκαλεί φυσική καταστροφή, συγκεντρώνοντας την παγκόσμια προσοχή. Καθώς τα έθνη επανεκτιμούν τις αμυντικές τους στρατηγικές, οι επιπτώσεις ενός τέτοιου όπλου στη διεθνή ασφάλεια και τις στρατιωτικές τακτικές αξιολογούνται σε βάθος.

Η κινεζική βόμβα γραφίτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα αποτελεί απόδειξη της προόδου της χώρας στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του να αχρηστεύει τις ηλεκτρικές υποδομές χωρίς να προκαλεί σωματική βλάβη. Κατά την έκρηξη η βόμβα απελευθερώνει 90 κυλινδρικές οβίδες πάνω από μια καθορισμένη περιοχή-στόχο.

China Unveils ‘Blackout Bomb’ Designed to Cripple Power Grids

China has released footage of a new weapon that could change the nature of modern warfare—a so-called “blackout bomb” capable of disabling enemy power infrastructure without a single explosion.

The video, aired by… pic.twitter.com/rKVb7Mc5Dv

— Mofobian (@Mofobian) June 30, 2025