Στους ομίλους του Europe Cup το Περιστέρι: Ο λόγος που απέφυγε τα προκριματικά

Ευχάριστα νέα για το Περιστέρι, καθώς πέρασε απευθείας στους ομίλους του Europe Cup, γλιτώνοντας έτσι την διαδικασία των προκριματικών.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η FIBA, η Ρίγα Ζέλι αποχώρησε από τη διοργάνωση και η ομάδα των δυτικών προαστίων της Αθήνας θα πάρει τη θέση της.

Το Περιστέρι είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που θα βρεθεί στο Europe Cup, ενώ υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί εκεί και ο ΠΑΟΚ αν δεν πάρει την πρόκριση στους ομίλους του BCL.

Η κλήρωση για τα ζευγάρια των προκριματικών και για τους ομίλους θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου στο Μόναχο της Γερμανίας.

Following the withdrawal of Riga Zelli, the composition of the #FIBAEuropeCup Qualifiers and Regular Season has changed, with Peristeri BC qualifying directly.

