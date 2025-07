«Οι Μπακς θα υπογράψουν τον Θανάση Αντετοκούνμπο, αν ο Γιάννης μείνει στο Μιλγουόκι» (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να υπογράψουν και πάλι τον Θανάση Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του NBA, Μαρκ Στάιν.

Ωστόσο για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει μια προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή; Το να παραμείνει τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, ο οποίος ναι μεν έχει συμβόλαιο με τους Μπακς, ωστόσο πολλά ακούγονται και γράφονται για το μέλλον του στο Franchise, με τον ίδιο ωστόσο να μην έχει δείξει ξεκάθαρη πρόθεση να αποχωρήσει.

Ο Θανάσης αγωνιζόταν στους Μπακς την πενταετία 2019-24 και τον Μάιο του 2024 πέρασε την πόρτα του χειρουργείου εξαιτίας ρήξης αχιλλείου που υπέστη. Έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί ξανά, ωστόσο σύμφωνα με τον Στάιν το Μιλγουόκι αναμένεται να τον φέρει ξανά στην ομάδα.

The Milwaukee Bucks are expected to re-sign Thanasis Antetokounmpo if Giannis stays, per @TheSteinLine

“The Bucks, meanwhile, remain on the hunt for backcourt help (updates below!) and are expected to re-sign Antetokounmpo’s brother Thanasis if their superstar indeed remains in… pic.twitter.com/oyZNU6TcN8

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 12, 2025