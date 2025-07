«Ανθρώπινο λάθος ή σκόπιμη πράξη» – Τι δείχνει η έκθεση για την συντριβή του Dreamliner της Air India

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση, η τροφοδοσία καυσίμου στους κινητήρες του αεροσκάφους της Air India που συνετρίβη τον περασμένο μήνα φαίνεται να διακόπηκε λίγο μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας (AAIB), οι διακόπτες στο πιλοτήριο του Boeing 787 Dreamliner που έλεγχαν την τροφοδοσία καυσίμου μετακινήθηκαν στη θέση «CUTOFF» (διακοπή).

Στην έκθεση αναφέρεται: «Οι διακόπτες διακοπής καυσίμου των κινητήρων 1 και 2 μετακινήθηκαν από τη θέση RUN στη θέση CUTOFF ο ένας μετά τον άλλο με χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου.

Οι κινητήρες N1 και N2 άρχισαν να μειώνονται από τις τιμές απογείωσης, καθώς διακόπηκε η παροχή καυσίμου στους κινητήρες».

Preliminary report for Air India is out. Here are main excerpts:

– 08:08:42: Engine 1 and Engine 2 fuel cutoff switches transitioned from RUN to CUTOFF position one after another with a time gap of 01 sec

– In the cockpit voice recording, one of the pilots is heard asking the… pic.twitter.com/GuOetCXOBW

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) July 11, 2025