Ο Γιαμάλ γίνεται 18 και το «καίει» με… μυστικό πάρτι στην Ίμπιζα (pic)

Ο Λαμίν Γιαμάλ γίνεται σήμερα (Σάββατο, 12/7) 18 ετών και ο τρόπος που σκοπεύει να το γιορτάσει θα είναι αντάξιος ενός παγκόσμιου σούπερσταρ του ποδοσφαίρου. Ο νεαρός επιθετικός της Μπαρτσελόνα έχει προγραμματίσει ένα… κοσμοϊστορικό πάρτι στην Ίμπιζα, όπως μεταδίδουν τις τελευταίες μέρες τα ισπανικά ΜΜΕ!

Η ιδέα του event είναι μια βραδιά που υπόσχεται… τα πάντα, στους διάσημους καλεσμένους που θα έχουν την τύχη να βρεθούν σε αυτό. Παρότι οι λεπτομέρειες που έχουν διαρρεύσει είναι πολύ λίγες, είναι βέβαιο πως η πολυτέλεια θα είναι σε πρώτο πλάνο, όπως και δυνατή μουσική -πιθανότατα με διάσημους dj και καλλιτέχνες. Κατά τα άλλα, οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες που έχει ετοιμάσει ο άσος των «μπλαουγκράνα» θα γίνουν γνωστές μονάχα στους προσκεκλημένους.

Ωστόσο, μέσω των ισπανικών ρεπορτάζ γνωρίζουμε τουλάχιστον τι… δεν θα υπάρχει! Όπως για παράδειγμα, κινητά τηλέφωνα. Η χρήση τους θα απαγορεύεται και όλοι όσοι βρεθούν στο πάρτι θα είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν να τα αφήσουν στην είσοδο του event, ώστε φυσικά να μην κυκλοφορήσουν φωτογραφίες και βίντεο.

Επιπλέον, θα τονιστεί από τους διοργανωτές του πάρτι ότι απαγορεύεται δια ροπάλου και η παραμικρή χρήση… ουσιών. Τέλος, σημειώνεται πως ο Λαμίν Γιαμάλ είναι προφανώς αυτός που θα καλύψει όλα τα έξοδα, από τη διοργάνωση του event, μέχρι και τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των καλεσμένων του.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal will host his birthday party today.

– Phones are banned, no pics allowed ❌

– Will be one of the events of the summer, with many famous people

– Drugs are also completely banned 💊❌

– Lamine will pay for everyone’s travel, accomodation and food

— @marca pic.twitter.com/UjHk3E8Woo

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 12, 2025