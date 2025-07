Ο απολογισμός της σειράς σεισμών που έπληξαν τη Γουατεμάλα προχθές Τρίτη έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους τέσσερις νεκρούς χθες Τετάρτη, μετά τον εντοπισμό του πτώματος εφήβου, ο οποίος θάφτηκε εξαιτίας κατολίσθησης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι πιο ισχυροί σεισμοί, το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), κυμαίνονταν από τους 4,8 ως τους 5,7 βαθμούς, με τα επίκεντρα στις κοινότητες Αματιτλάν και Αλοτενάνγκο, κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας της κεντρικής Αμερικής, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Dozens of earthquakes and aftershocks struck Guatemala yesterday, killing two people when falling rocks crushed their vehicle. pic.twitter.com/0hfEDzgD1G

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 9, 2025