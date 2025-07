Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-0: Ασταμάτητοι οι Γάλλοι, πέρασαν στον τελικό (vids)

Ραντεβού με την Τσέλσι έδωσε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο «MetLife Stadium» του Ιστ Ράδερφορντ, επικρατώντας με 4-0 και παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε ήταν εκπληκτικό στο πρώτο μέρος, όπου κατάφερε να σκοράρεις τρεις φορές εκμεταλλευόμενο τα τεράστια λάθη των Ισπανών, ενώ στο δεύτερο μέρος διαφύλαξαν το αποτέλεσμα και έβαλαν το… κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-0.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Παρί Σεν Ζερμέν η οποία ευτύχισε να προηγηθεί μόλις στο 6ο λεπτό με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Ασένθιο έκανε κακό κοντρόλ στην καρδιά της περιοχής, ο Ντεμπελέ πήγε να μπει στη φάση, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Ισπανό μέσο που σκόραρε για το 1-0.

6′ PSG take advantage! 💥 A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽ Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/bx9Qw0pLcm — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε χρειάστηκαν μόνο τρία λεπτά για να σκοράρουν ξανά, αυτή τη φορά με δράστη τον Ουσμάν Ντεμπελέ στο 9′. Η πίεση των Παριζιάνων απέδωσε, αφού ο Αντόνιο Ρίντιγκερ έκανε τραγικό λάθος με την άμυνα της Ρεάλ να είναι πολύ ψηλά. Ο Γάλλος επιθετικός έκλεψε, κουβάλησε την μπάλα και με ωραίο τελείωμα έγραψε το 2-0.

9′ Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱 Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵 Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Οι «μερένγκες» προσπάθησαν να ανέβουν λίγο για να μειώσουν, αλλά η Παρί ήταν δεδομένο πως θα περίμενε την στιγμή της και την βρήκε λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα στο 24ο λεπτό με τον Φαμπιάν Ρουίθ ξανά. Σε αντεπίθεση των Γάλλων, ο Ντεμπελέ βρήκε με ωραία κάθετη τον Χακίμι, εκείνος γύρισε στον Ισπανό μέσο, που παρά την πίεση που δέχθηκε έκανε το 3-0.

24′ PSG 3-0!!! ⚽⚽⚽ Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡ Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/JIl1nunRhN — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Ο αγώνας διατήρησε έναν καλό ρυθμό, αλλά οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το σκορ στο 3-0 υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ρεάλ να μην μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

40′ Kvaratskhelia comes this close to making it 4-0 for PSG! What a show we’re witnessing! 🥵 Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/prUr5GGlVS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τους Γάλλους να διαχειρίζονται άψογα το μεγάλο προβάδισμα που είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν στα πρώτα 45 λεπτά. Μάλιστα έψαξαν και ένα τέταρτο γκολ το οποίο και κατάφεραν να βρουν.

Δράστης ο Γκονσάλο Ράμος που σκόραρε στο 87′ για το 4-0 και πανηγύρισε το τέρμα όπως ο Ντιόγκο Ζότα, τιμώντας την μνήμη του. Τίποτα δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά και η Παρί προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό.

87′ O PISTOLEIRO STRIKES 🔫⚽ Gonçalo Ramos makes it 4 for PSG with a beauty, and pays tribute to the late Diogo Jota. Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/c4v6mpdnHl — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

ΠΑΡΙ Σ.Ζ.: Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Μπεράλδο, Νούνο Μέντες (79’Λι), Βιτίνια, Ρουίθ (66’Ζαΐρ-Εμερί), Ζοάο Νέβες, Καβρατσκέλια (59’Μπαρκολά), Ντουέ (66’Μαγιουλού), Ντεμπελέ (59’Ράμος).

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Ρίντιγκερ, Ασένσιο (64’Μιλιτάο), Φραν Γκαρσία, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (83’Λούκας Βάσκεθ), Τσουαμενί, Μπέλινγκχαμ, Γκονθάλο (71’Καρβαχάλ), Βινίσιους (64’Μπραΐμ Ντίαθ), Εμπαπέ.