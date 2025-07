Εβδομάδα εξελίξεων με Βαλαντσιούνας: «Αυτό πρέπει να κάνουν οι Νάγκετς πριν αποκτήσουν τον Λιθουανό»

Όπως όλα δείχνουν, αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, με το trade που θα τον στείλει στους Ντένβερ Νάγκετς από τους Σακραμέντο Κινγκς να αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες μέρες. Και όλα αυτά βέβαια ενώ ο Παναθηναϊκός περιμένει στη γωνία για τις εξελίξεις.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα το Ντένβερ να επισημοποιήσει την ανταλλαγή του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με τον Καμ Τζόνσον, όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Μαρκ Στάιν, σε ποστάρισμά του στα social media.

The Jonas Valančiūnas-for-Dario Šarić trade is on course to be made official this week after Denver makes Michael Porter Jr.-for-Cam Johnson official, @TheSteinLine has learned.

The Nuggets, I’m told, must make their Brooklyn trade official first before acquiring Valančiūnas. pic.twitter.com/0AVz5sVLWA

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 8, 2025