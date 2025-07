«Ο Βαλαντσιούνας είχε συμφωνήσει εδώ και έναν χρόνο με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Παναθηναϊκός παλεύει να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή, αφού θέλει να φέρει από το NBA τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Οι Ντένβερ Νάγκετς, όπως σημείωσε και ο Σαμς Σαράνια, ενημέρωσαν την πλευρά του παίκτη, ότι τον υπολογίζουν κανονικά για τη νέα σεζόν και θα προσπαθήσουν να τον πείσουν να τιμήσει το συμβόλαιό του.

Ο Ντάστι Γκάρζα, αναλυτής του NBA, που ειδικεύεται στα θέματα των Σπερς, τονίζει πως η απόφαση του Βαλαντσιούνας είναι ειλημμένη και ο Λιθουανός γίγαντας είναι αποφασισμένος να αφήσει τις ΗΠΑ για να έρθει να αγωνιστεί στη Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Και αναφέρει πως αυτό είναι κάτι που έχει γίνει εδώ και έναν χρόνο, με τον Βαλαντσιούνας να μην αλλάζει γνώμη και άποψη, επιμένοντας να αφήσει το Ντένβερ και θέλοντας να επιστρέψει στην Ευρώπη, παρά το γεγονός πως έχει εγγυημένο συμβόλαιο.

«Οι καιροί αλλάζουν. Ένας παίκτης του NBA με συμβόλαιο φεύγει για να παίξει στην Ευρώπη. Οι Νάγκετς αντάλλαξαν τον Γιόνας Βαλαντσίουνας, περιμένοντας να είναι παίκτης κλειδί στο rotation τους, αλλά η απόφασή του είναι οριστική. Η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό ίσχυε πριν από έναν χρόνο. Παρά τα όσα αναφέρουν ορισμένα ΜΜΕ, δεν διαπραγματεύεται, φεύγει και υπογράφει εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά το post του Γκάρζα.

Times are changing. An NBA player under contract is walking away to play in Europe. The Nuggets traded for Jonas Valančiūnas expecting him to be a key part of their rotation, but his decision is final. The Panathinaikos deal was in place a year ago. Despite what some NBA media… pic.twitter.com/NRu9eG2T6d

— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) July 6, 2025