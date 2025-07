Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει μια «ανθρωπιστική πόλη» νότια του Διαδρόμου Μοράγκ, της νέας στρατιωτικής οδού που αποκόπτει τη Ράφα στη νότια Γάζα από τον υπόλοιπο πολιορκημένο θύλακα.

Αυτή η «πόλη» θα χτιστεί «στα ερείπια της Ράφα», δήλωσε ο Κατζ σε μια ενημέρωση για την ασφάλεια με τον αρχηγό του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ και μέλη της κυβέρνησης του Ισραήλ, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, η οποία δημοσίευσε εικόνες και πλάνα από τη συνάντηση. Την είδηση μεταδίδουν και άλλα ισραηλινά μέσα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Defense minister Katz says Israel to concentrate all Gaza population in Rafah «humanitarian» zone https://t.co/IwpkfICTv7

— Haaretz.com (@haaretzcom) July 7, 2025