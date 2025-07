Κεταμίνη, όργια και σκοτεινά πάρτι: Ήταν ο δολοφονημένος ιδρυτής της Cash App, μέλος μιας αίρεσης του σεξ;

«Οι πολλοί επικριτές της πόλης γνώριζαν ακριβώς τι σήμαινε [ο θάνατος του Μπομπ Λι]», γράφει η περίληψη του βιβλίου Last Night in San Francisco: Tech’s Lost Promise and the Killing of Bob Lee του Σκοτ Άλαν Λούκας.

«Όπως ακριβώς έλεγαν, η πόλη ήταν βίαιη, επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη. Το Σαν Φρανσίσκο ήταν τόσο αποφασισμένο να δημιουργήσει μια φιλελεύθερη ουτοπία που αποτύγχανε στα πιο βασικά του καθήκοντα – να διατηρεί τους πολίτες του ασφαλείς» συνεχίζει.

Ήταν ο Μπομπ Λι, ο ιδρυτής της Cash App, πραγματικά μπλεγμένος στα σκοτεινά παρασκήνια μιας διεφθαρμένης πόλης, ή ήταν απλώς ένας ακόμη οραματιστής της τεχνολογίας που του άρεσε να ξενυχτάει και βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή;

Το αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το PEOPLE αποκαλύπτει περισσότερα για τον Λι και τη ζωή του πριν τον θάνατό του.

Έναν μήνα μετά τον θάνατό του, η Wall Street Journal προσπάθησε να μάθει περισσότερα για το ποιος ήταν στην προσωπική του ζωή ο δολοφονημένος ανερχόμενος Μπομπ Λι. «Σε ορισμένους πλούσιους τεχνολογικούς κύκλους είναι γνωστό ως ‘The Lifestyle’, μια underground σκηνή πάρτι με πολλά ναρκωτικά και πολύ, περιστασιακό, σεξ», έγραψε η εφημερίδα.

«Στο Σαν Φρανσίσκο, ο όρος The Lifestyle χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κουλτούρα κάτω από τα φώτα, μια ‘αίρεση’ που έχει εξελιχθεί από τις πρώτες μέρες της πόλης ως εκκολαπτήριο ενός κινήματος αντικουλτούρας όπου όλα επιτρέπονται» σημείωνε το ρεπορτάζ για αυτή την κλειστή λέσχη για κάποιους, αίρεση για άλλους που είχε γίνει εμμονή στους κύκλους των πλουσίων της Βay Area.

Ο Μπομπ Λι, ένα από τα πιο επιτυχημένα στελέχη στον χώρο της τεχνολογίας, ήταν θαμώνας. Το ίδιο και η Καζάρ Μομενί, σύζυγος διακεκριμένου πλαστικού χειρουργού, σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται η Wall Street Journal.

Το απόγευμα της 3ης Απριλίου το πάρτι πήρε σκοτεινή τροπή. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς του Σαν Φρανσίσκο, ο μεγαλύτερος αδερφός της Μομενί συνάντησε τον Λι και άρχισε να τον ρωτάει για εκείνη. Έπαιρνε ναρκωτικά ή έκανε κάτι άλλο ακατάλληλο; Ήθελε να μάθει. Ώρες αργότερα ο Νίμα Μομενί μαχαίρωσε τον Λι με ένα κουζινομάχαιρο και τον άφησε στον δρόμο, όπου πέθανε από αιμορραγία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ο Μομενί που συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία έχει προφυλακιστεί. Σκόπευευ να δηλώσει αθώος, έλεγε ο δικηγόρος του.

Ο θάνατος του Λι έχει συγκλονίσει το Σαν Φρανσίσκο και τον κόσμο της τεχνολογίας. Αρχικά θεωρήθηκε από πολλούς, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ, ως σύμπτωμα της αυξανόμενης βίας και εγκληματικότητας στους δρόμους της πόλης. Τελικά η αλήθεια φαίνεται να είναι πιο σοκαριστική.

«Έχει να κάνει με μια συμπεριφορά ρίσκου στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας της Bay Area, που τροφοδοτείται από κοκαΐνη» σημείωσε η WSJ.

H σκηνή του πάρτι διέπεται από έναν άγραφο κώδικα συμπεριφοράς, είπε ο Ντέβον Μάγιερς, φίλος του Λι που τον είδε λίγες μέρες πριν πεθάνει. «Υπάρχει ακόμα κατανόηση της συναίνεσης και των ορίων», είπε, προσθέτοντας ότι, αν κάποιος μεθύσει και ξεπεράσει τα όρια, «αφορίζεται».

Πολλές λεπτομέρειες του άρθρου είχαν ήδη αναφερθεί αλλού — ο Λι ήταν ένα ευκατάστατο στέλεχος που του άρεσε να μένει έξω μέχρι αργά, ο Νίμα Μομένι ήταν ένας κολλητός και η αδελφή του ήταν λαμπερή, αλλά απαθής.

Αλλά αυτό το κομμάτι για το The Lifestyle — με κεφαλαία T και L — ήταν καινούργιο. Θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο είδος σέκτας πίσω από την λάμψη και τον πλούτο της Silicon Valley; Μία που αποτελείτο από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους της πόλης; Ήταν ο Μπομπ Λι πρωταγωνιστής σε μια αιματοβαμένη σκηνή βγαλμένης από το Μάτια Ερμητικά Κλειστά; Υπήρχαν μάσκες, αποκρυφιστικές τελετουργίες και μυστικότητα. Ίσως η Καζάρ ήταν και αυτή μέρος της; Ίσως γι’ αυτό πέθανε ο Μπομπ;

Σαν όλες οι φήμες και οι θεωρίες συνωμοσίας για το Bohemian Grove, ένα κλαμπ στα δάση που περιλαμβάνει μερικούς από τους ισχυρότερους άνδρες του κόσμου, να είχε γεμίσει με τους παίκτες της ψηφιακής οικονομίας. Ή ίσως, κάτι πολύ χειρότερο.

The Lifestyle: Μύθος ή πραγματικότητα;

Ωστόσο, η Κρίστα, η πρώην σύζυγος του Λι, δεν αποδεχόταν τίποτα από αυτά. «Διαφώνησε ότι ο κ. Λι ήταν κάποιος που του άρεσε να παρτάρει», ανέφερε η Journal, «και είπε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ τον όρο The Lifestyle». Τον κάλυπτε; Ή μήπως η εφημερίδα της Ανατολικής Ακτής απλώς «έντυσε» τη ζωή του Μπομπ με εισαγωγικά για να προσφέρει μια συγκίνηση στο κοινό της, που αποτελείται από επενδυτές τραπεζίτες και ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους; Φαινόταν να διακυβεύονται πολλά σε αυτά τα δύο κεφαλαία γράμματα, τα T και L.

Ο Μάικ Μπέιλι, καλός φίλος του Μπομπ, αρνήθηκε την ύπαρξη ενός τέτοιου πράγματος όπως το The Lifestyle. Οι δύο άνδρες ήταν ιδιαίτερα κοντά όταν ο Μπομπ ζούσε στο Μαϊάμι, και ο Μάικ ήταν σίγουρος ότι αν ο Μπομπ έκανε κάτι τέτοιο, θα του το είχε πει, ή ίσως και να τον είχε καλέσει να συμμετάσχει.

Όταν μίλησα με τον Χάρπερ Ριντ, ο οποίος είχε αναφερθεί στο άρθρο της Journal, συμφώνησε ότι η εφημερίδα πιθανότατα υπερέβαλε κάτι που ήταν πραγματικό, αλλά όχι τόσο προκλητικό όσο το παρουσίαζε. Φυσικά, υπήρχε ένας τρόπος ζωής στην περιοχή του κόλπου, είπε, αλλά οι άνθρωποι έκαναν ναρκωτικά, έκαναν περιστασιακό σεξ και πήγαιναν σε πάρτι και στην υπόλοιπη χώρα.

Όταν ρωτήθηκε, η Κρίστα το απέδωσε σε παρεξήγηση. Το «lifestyle» ήταν αυτό που οι άνθρωποι στον κόσμο της πολυαμορίας, οι οποίοι έβγαιναν ταυτόχρονα με πολλά άτομα, αποκαλούσαν μερικές φορές την κατάσταση στην οποία εμπλέκονταν.

Η Κρίστα είχε αγκαλιάσει την πολυαμορία μετά τον χωρισμό τους, αλλά ο Μπομπ ποτέ. «Ήταν εξαιρετικά πιστός», είπε. «Η κοινωνική ζωή του Σαν Φρανσίσκο ήταν φανταστική», πρόσθεσε.

«Τα μέσα ενημέρωσης το μετέτρεψαν σε κάτι για ναρκωτικά, σεξ και ‘The Lifestyle’. Δεν υπήρχε lifestyle. Δηλαδή, ναι, μας άρεσε να πηγαίνουμε σε πάρτι και κλαμπ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανακούσει κανείς. Δεν ήταν σε κάποια περίεργη σεξουαλική αίρεση, όπως προσπάθησε να το κάνει να φανεί το άρθρο».

Βέβαια όλοι είχαν κίνητρο να με αποπροσανατολίσουν από την αλήθεια -φυσικά. Ίσως ο πρώτος κανόνας του The Lifestyle είναι να μην μιλάς για το The Lifestyle. Έτσι, για μερικούς μήνες, ακολούθησα την υπόδειξη, μιλώντας σε οποιονδήποτε μπορεί να είχε κινηθεί στους ίδιους κύκλους στο Σαν Φρανσίσκο για να δει αν είχαν ακούσει κάτι.

Λίγοι άνθρωποι είπαν ότι ήξεραν κάτι για αυτό το κύκλωμα αλλά και αυτοί, κάθε φορά που τους πίεζε για λεπτομέρειες, αποδεικνυόταν ότι είχαν ακούσει γι’ αυτό μόνο μετά το άρθρο της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με όσα είπαν η Κρίστα και ο κύκλος του Μπομπ Λι, αλλά και άλλα φόρουμ στο Reddit που κατήγγειλαν το ρεπορτάζ της WSJ για εντυπωσιασμό και μυθεύματα, το The Lifestyle ήταν απλά μια υπερβολή για να κάνει σλόγκαν το dating στην περιοχή του Κόλπου.

«Ο παντρεμένος μου σύντροφος και εγώ ταυτιζόμαστε με το να είμαστε μέρος αυτού που θα θεωρούνταν ‘The Lifestyle’ εδώ στο Σαν Φρανσίσκο, αν και θα τόνιζα ότι είναι περισσότερο μια διάθεση παρά μια συγκεκριμένη, ενιαία, ομάδα ανθρώπων», έγραψε κάποιος στο Reddit.

«Ρεαλιστικά, είναι πάρτι σε σπίτια, συγκεντρώσεις για νύχτες παιχνιδιών, αλλά και βραδιές DJ, κ.λπ., οι οποίες προσελκύουν παρόμοιο πλήθος. Είναι ένα αστικό Burning Man, είναι σαν να ζεις στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο τον ηδονισμό και την αναμελιά της Τουλούμ κάνοντας ίσως λίγη ayahuasca, κ.α» προσθέτει.

Όσο ερευνούσα τις φήμες, κυνηγώντας κάθε πληροφορία που μπορούσα να βρω για να καταλάβω αν όντως ο Μπομπ Λι ήταν μέλος μιας σεξουαλικής αίρεσης των ναρκωτικών και της ηδονής, διάβαζα επίσης το Εκεί κάτω (Là-bas), ένα μυθιστόρημα του Ζορίς-Καρλ Υσμάν.

Το βιβλίο εκδόθηκε το 1891 και ο κύριος χαρακτήρας του παρασύρεται στον ιστό μιας σατανικής λατρείας που στοιχειώνει το Παρίσι. Είναι καλό υλικό.

Το μυθιστόρημα είναι γεμάτο από εκκλησίες, αλχημεία, νωχελικά δείπνα, πνευματικές συζητήσεις, κακές γυναίκες και απεγνωσμένες καταδιώξεις μέσα σε παρισινά δρομάκια. Στην εξέλιξη του ο πρωταγωνιστής πλησιάζει όλο και περισσότερο σε μια κλειστή κοινότητα πλούσιων και ισχυρών — ένα The Lifestyle του τότε.

Στο τέλος, ο ήρωας συμμετέχει σε μια Μαύρη Λειτουργία και αποπλανείται από έναν από τους σατανιστές, ο οποίος τον «μύησε σε αισχρότητες των οποίων την ύπαρξη δεν υποψιαζόταν ποτέ», στο πίσω δωμάτιο ενός οινοπωλείου.

Είναι χυδαίο και συναρπαστικό, αλλά καταλήγει να μην είναι τίποτα. Ένας μεσήλικας άνδρας που κάνει σεξ. Ήταν αυτό πραγματικά ένα ένοχο μυστικό;

Οι τελευταίες ημέρες του Μπομπ Λι

Αυτό που ήξερα με βεβαιότητα για τις τελευταίες μέρες του Λι στην πόλη ήταν το εξής. Ο ιδρυτής του Cash App βρισκόταν στην περιοχή του Κόλπου για να παρακολουθήσει μια σχολική παράσταση – το High School Musical. Tην παρακολούθησε με την Κρίστα και τον σύντροφο της Κρίστα. Αργότερα, βγήκαν για δείπνο με τον Μάικ Μπέιλι, ο οποίος γνώριζε τους Λι για σχεδόν 20 χρόνια.

Στο δείπνο, ο Λι φαινόταν αφηρημένος, απορροφημένος με κάτι στο τηλέφωνό του. Ο Μπέιλι νόμιζε ότι έστελνε μηνύματα σε κάποιον. Αλλά μετά από 15 λεπτά, ο Λι τους έδειξε τι έκανε. Χρησιμοποιούσε το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT για να σχεδιάσει πώς η Κρίστα θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. «Ήταν απλώς το πιο αστείο πράγμα», είπε ο Μπέιλι.

Μετά την παράσταση, ο Μπομπ και ο σύντροφος της Κρίστα πήγαν στο Regency Ballroom στο Σαν Φρανσίσκο, για ένα πάρτι που διοργάνωσε μια ομάδα συνδεδεμένη με το Burning Man, η Opulent Temple. Είχε τον τίτλο White Party.

Οι καλεσμένοι έπρεπε να φορέσουν μόνο λευκά. Αλλά για να ξεχωρίσει, ο Λι ήταν ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια στα μαύρα. Οι DJs έπαιζαν πολύ μετά τις 2 το πρωί.

Υπήρχαν χοροί της κοιλιάς και εναέριες νούμερα και τα μεσάνυχτα, Σούφι δερβίσηδες εκτέλεσαν έναν εκστατικό στροβιλιζόμενο χορό.

Ο Μπομπ Λι και ο σύντροφος της Κρίστα διασκέδασαν όλη τη νύχτα και μετά πήγαν σε ένα afterparty σε ένα γραφείο πλαστικού χειρουργού. Νωρίς το πρωί της 1ης Απριλίου, ο Μπομπ πήγε στο διαμέρισμα της Καζάρ. Έμεινε εκεί για λίγο και μετά έφυγε.

Νωρίς το πρωί της 3ης Απριλίου, ο Μπομπ επέστρεψε στο διαμέρισμα της Καζάρ, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από έναν φίλο ονόματι Τζέρεμι Μπουαβέν. Έκατσαν για λίγο και μετά ο καθένας πήρε τον δρόμο του.

Η Καζάρ και ο Τζέρεμι πήγαν στην παραλία και μετά επέστρεψαν στο διαμέρισμα του Τζέρεμι. Ο Μπομπ πήγε στη δουλειά και μετά τους συνάντησε στο σπίτι του Τζέρεμι το απόγευμα. Από τότε μέχρι τη δολοφονία του Λι, τίποτα δεν είναι εξακριβωμένο.

Το βιβλίο αφηγείται μια γνώριμη ιστορία — γεμάτη λάθη και αμφιβολίες. Ο Μπομπ Λι ήταν ένας φιλόδοξος άνδρας χωρίς όρια, και δεν είχε αίσθηση του φόβου. Ακριβώς όπως κατέκτησε θριάμβους και του εξασφάλισε το τέλος του.

Αυτός ήταν ο Μπομπ Λι

Ο Λι ήταν ένας λαμπρός προγραμματιστής υπολογιστών. Ένα από τα πρώτα του επιτεύγματα, ενώ ήταν στο Southeast Missouri State University, ήταν να δημιουργήσει κώδικα που νίκησε ένα ύπουλο bug, μια προσπάθεια που αργότερα ονομάστηκε Code Red Vigilante.

Εργάστηκε στην Google και βοήθησε στη συγγραφή του κώδικα για το λειτουργικό σύστημα Android. Αργότερα, διορίστηκε επικεφαλής τεχνολογίας της Square, όπου βοήθησε στο σχεδιασμό της δημοφιλoύς Cash App της εταιρείας. Αποχώρησε από την εταιρεία το 2014.

Ήταν επενδυτής στην SpaceX, την εταιρεία του Έλον Μασκ και την Figma, την επιχείρηση συνεργασίας λογισμικού που εξαγοράστηκε από την Adobe για 20 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Τη στιγμή του θανάτου του, εργαζόταν ως Chief Product Officer για μια startup κρυπτονομισμάτων, την MobileCoin.

Οι φίλοι περιέγραψαν τον Λι ως πολυεκατομμυριούχο, αλλά η αξία της περιουσίας του δεν ήταν γνωστή σημείωσε η WSJ στο αμφιλεγόμενο ρεπορτάζ της.

Ο Λι αγαπούσε επίσης τα σπορ και ήταν πάντα χαμογελαστός, όπως λένε οι φίλοι του. Κρατούσε μια λίστα με 20 στενούς φίλους στο τηλέφωνό του, για να του υπενθυμίζει να τους κάνει check in τακτικά, μόνο και μόνο για να δει πώς τα πάνε.

Ο Λι ήταν σοβαρός για τη δουλειά του στον κλάδο της τεχνολογίας, αλλά ήταν επίσης αφοσιωμένος στη διασκέδαση. Έπαιρνε έκσταση, κεταμίνη, κοκαΐνη και παρακολουθούσε ολονύχτια ρέιβ σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Club Audio στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τα όσα είπαν οι φίλοι του στη WSJ.

Οι ουσίες αυτές βρέθηκαν στον οργανισμό του και στη νεκροψία.