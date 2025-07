Οι φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Τέξας στις 4 Ιουλίου έπιασαν απροετοίμαστους τους τοπικούς αξιωματούχους, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την άνοδο του ποταμού Γκουανταλούπε σε σχεδόν ιστορικά επίπεδα μέσα σε λίγα λεπτά, δήλωσαν οι αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, όπως μεταφέρει το ABC.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την κομητεία Κερ του Τέξας νωρίς το πρωί της Παρασκευής, οδηγώντας σε «καταστροφικές» πλημμύρες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Σε 27 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από τη μοιραία κατασκήνωση.

Το απόγευμα της Πέμπτης τέθηκε σε ισχύ το Παρατηρητήριο Πλημμυρών για τμήματα του Νέου Μεξικού και του δυτικού Τέξας, καθώς γύροι καταιγίδων που κινούνται αργά και μεταφέρουν ισχυρές βροχές πέρασαν από την περιοχή. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, πέντε εκατοστά βροχής είχαν πέσει σε τμήματα του δυτικού Τέξας, συμπεριλαμβανομένων του Μίντλαντ και της Οδησσού.

Ο ποταμός Γκουανταλούπε ανέβηκε 8 μέτρα μέσα σε 45 λεπτά εκείνο το πρωί, δήλωσε ο δήμαρχος του Κέρβιλ, Τζο Χέρινγκ, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Αυτό συνέβη τη νύχτα, όταν οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο κρεβάτι», είπε.

🚨 Major flooding in New Braunfels near San Antonio, Texas now!

Ο ποταμός έφτασε στο δεύτερο υψηλότερο ύψος που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το επίπεδο της πλημμύρας του 1987, δήλωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο υποδιοικητής Νταν Πάτρικ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εναπόκειται στους τοπικούς δημάρχους και τις κομητείες να εκκενώσουν αν νιώσουν την ανάγκη και πολλοί δεν ήταν σίγουροι για το πού θα προσγειωθεί η καταιγίδα. Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο δικαστής της κομητείας Κερ, Ρομπ Κέλι, δήλωσε ότι η κομητεία δεν διαθέτει σύστημα προειδοποίησης για τον ποταμό.

Ο Κέλι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο γιατί δεν έγιναν εκκενώσεις την Πέμπτη, αλλά ο δικαστής είπε: «Δεν ξέραμε ότι θα ερχόταν αυτή η πλημμύρα».

«Έχουμε συνεχώς πλημμύρες. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη κοιλάδα ποταμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιμετωπίζουμε πλημμύρες σε τακτική βάση. «Όταν βρέχει, έχουμε νερό» είπε δηκτικά. «Δεν είχαμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη εδώ, κανέναν απολύτως», είπε.

Μεγάλο μέρος του Camp Mystic κατασκευάστηκε σε γη κοντά στον ποταμό Guadalupe που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις πλημμύρες, σύμφωνα με τους χάρτες πλημμυρών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Μια σύγκριση των δορυφορικών χαρτών της Google και της χαρτογράφησης πλημμυρών της FEMA δείχνει ότι πολλά κτίρια της κατασκήνωσης βρίσκονταν σε «ειδικές περιοχές κινδύνου πλημμύρας». Αυτές οι περιοχές έχουν τουλάχιστον 1% πιθανότητα πλημμύρας κάθε χρόνο. Οι χάρτες της FEMA χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εντοπισμό των κινδύνων για την ιδιοκτησία και τον καθορισμό των απαιτήσεων ασφάλισης.

Aftermath of the catastrophic flooding near Camp Mystic on the banks of the Guadalupe River, central Texas today 😢

📹 Lauren Tylerpic.twitter.com/UZvsFA9rtn

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 5, 2025