Τουλάχιστον 61 άνθρωποι αγνοούνται μετά το ναυάγιο φέρι χθες Τετάρτη στ’ ανοικτά της νήσου Μπαλί, στο ινδονησιακό αρχιπέλαγος, ανακοίνωσε σήμερα υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στην περιοχή (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Με βάση τον κατάλογο των επιβαινόντων στο πορθμείο, βρίσκονταν πάνω σε σκάφος «53 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος», ανέφερε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στη Σουραμπάγια, προσθέτοντας πως το σκάφος αναποδογύρισε και βυθίστηκε χθες περί τις 23:20 (τοπική ώρα· 18:20 ώρα Ελλάδας).

Τέσσερις άνθρωποι κατέστη δυνατό να διασωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, διευκρίνισε η υπηρεσία σε δεύτερη ανακοίνωσή της.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μετέδωσε πως τουλάχιστον δύο επιβαίνοντες είναι νεκροί, επικαλούμενο την εθνική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Το πορθμείο μετέφερε επίσης «22 οχήματα, ανάμεσά τους 14 φορτηγά», πάντα κατά την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

BREAKING: Rescue teams have been deployed after a ferry carrying 65 people reportedly sank in the Bali Strait shortly after departing from Ketapang Port in East Java, local media reported.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Ιάβα και ναυάγησε στο Στενό του Μπαλί, ενώ κατευθυνόταν προς τον διάσημο τουριστικό προορισμό.

Τα θαλάσσια δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας με περίπου 17.000 νησιά, εν μέρει λόγω των χαλαρών προτύπων ασφαλείας.

KMP Tunu Pratama Jaya ferry sank in Bali Strait at around 11:20 PM on July 2, transporting 53 passengers and 12 crew members from Ketapang Port in E. Java to Gilimanuk Port in Bali. One crew member, 3 passengers rescued. Search and rescue operation underway for missing persons pic.twitter.com/3wnLdMXzQY

— Concord Review (@i_concordreview) July 2, 2025