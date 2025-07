Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους από τους διαμεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ στο Κάιρο σήμερα Τετάρτη για να συζητήσουν για τη νέα πρόταση για εκεχειρία και ομήρους που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Associated Press, υπενθυμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη νέα αυτή πρόταση με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Associated Press επικαλείται Αιγύπτιο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας επειδή δεν είχε εξουσιοδοτηθεί να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για αυτό το ζήτημα.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναμεταδίδουν και ισραηλινά μέσα, όπως η Haaretz.

