Το καταλανικό πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εντόπισε δυο πτώματα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην επαρχία Λέριδα της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, η οποία πλήττεται από κύμα καύσωνα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

A massive wildfire in the municipalities of Torrefeta and Florejacs, in the Segarra region of Catalonia, has burned around 1,000 hectares, according to preliminary data.

(Catalonia is widely recognized as an autonomous region in northeastern Spain.)pic.twitter.com/EagHj22CjQ

