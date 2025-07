Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν έδωσε σήμερα την τελική του έγκριση σε νόμο που αναστέλλει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ανακοίνωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψε τον νόμο που αναστέλλει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, κάτι που σημαίνει ότι το μέτρο, που ελήφθη μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, έχει πλέον τεθεί σε ισχύ.

🇮🇷🇺🇳IRAN OFFICIALLY SUSPENDS COOPERATION WITH UN NUCLEAR WATCHDOG

Iran just told the UN’s nuclear inspectors to get lost – accusing them of helping set the stage for Israeli airstrikes that hit nuclear sites and killed scientists.

