Εμμονή

«Θα κάνω ό,τι με ευχαριστεί»: Οι γάμοι, οι σχέσεις και η άπιστη πλευρά του Κλιντ Ίστγουντ

Το νέο βιβλίο «Clint: The Man and The Movies» βγάζει στη φόρα τις απιστίες του σταρ του Χόλιγουντ Κλιντ Ίστγουντ, τις οποίες και παρομοιάζει με εθισμό: «όπως όταν χρειάζεται να κάνεις ένα ακόμα τσιγάρο».