Δυο ρουκέτες έπληξαν χθες Δευτέρα το βράδυ το αεροδρόμιο – και ταυτόχρονα βάση της ιρακινής πολεμικής αεροπορίας – στο Κιρκούκ, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, μ’ αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά, ανέφερε αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Multiple rockets and drones struck in and around Kirkuk International Airport in Northeastern Iraq earlier tonight, killing at least one and wounding several others, with it believed that they were attempting to target an area of the airport containing Iraqi Forces. pic.twitter.com/PsK5b53qB5

— OSINTdefender (@sentdefender) June 30, 2025