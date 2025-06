Τουλάχιστον 935 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου της χώρας με το Ισραήλ, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα η ιρανική δικαστική αρχή.

«Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής 935 μάρτυρες», συμπεριλαμβανομένων 132 γυναικών και 38 παιδιών δήλωσε ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής Ασγκάρ Τζαχανγκίρ, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Iran’s Judiciary Spokesperson Asghar Jahangir says that the death toll from Israel’s attacks on Iran has now risen to 935 people – IRNA pic.twitter.com/ZrsOBHVlCi

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 30, 2025