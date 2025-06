Πρώτη και… καλύτερη η Ντόρτμουντ (1-0) – Προκρίθηκε και η Φλουμινένσε (vid)

Η Ντόρτμουντ επικράτησε με 1-0 της Ουλσάν και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, περνώντας ως πρώτη από τον όμιλό της.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 36ο λεπτό ο Σβένσον, έπειτα από πάσα του Τζομπ Μπέλινγκχαμ, που πήγε στη Ντόρτμουντ πριν από λίγες ημέρες, για να συνεχίσει το… έργο του αδερφού του, Τζουντ.

Έτσι η Ντόρτμουντ έφτασε τους 7 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 ως πρώτη από τον 6ο όμιλο. Εκεί θα ανταμώσει με την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στον πέμπτο όμιλο (Ρίβερ Πλέιτ, Ίντερ, Μοντερέι, Ουράβα Ρεντς).

Από την άλλη μεριά η Ουλσάν ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση χωρίς βαθμούς.

Ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) έληξε το άλλο ματς του ομίλου ανάμεσα στη Μαμελόντι Σάνταουνς και τη Φλουμινένσε. Η «Φλου» πήρε την δεύτερη θέση και την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο σύλλογος της Βραζιλίας ήθελε δύο αποτελέσματα (ισοπαλία – νίκη) και πήρε το ένα από αυτά, εξασφαλίζοντας παρουσία στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Στο πρώτο μέρος υπήρχε ισορροπία και οι δύο ομάδες έχασαν από μία μεγάλη ευκαιρία, ενώ στο δεύτερο αμφότερες δεν δημιουργούσαν φάση. Κάπως έτσι έμειναν και στο 0-0.

Τα αποτελέσματα

Ντόρτμουντ – Ουλσάν 1-0

Μαμελόντι Σαντάουνς – Φλουμινένσε 0-0

Jobe Bellingham ➡️ Daniel Svensson ⚽

And the crowd? 🔥 They loved it!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeltToTheWorld pic.twitter.com/ZCsC8o47Gm

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 25, 2025