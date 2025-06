«Ο Πούτιν ενδέχεται να έχει φιλοδοξίες και πέρα από την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι πιθανό ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει εδαφικές φιλοδοξίες πέρα από την Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου που έκλεισε τη συμμετοχή του στην ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε ότι σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Πούτιν του ζήτησε να «τον βοηθήσει να καταλήξει σε συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι απέρριψε την προσφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν να βοηθήσει στην σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, υπενθυμίζοντας στον Ρώσο πρόεδρο ότι χρειάζεται τη βοήθειά του για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, μιλώντας με δημοσιογράφους στο Air Force One καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία, ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν τον κάλεσε και τον ρώτησε: «Μπορώ να σε βοηθήσω με το Ιράν;».

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε: «Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια με το Ιράν. Χρειάζομαι βοήθεια με την Ρωσία».

«Τον θεωρώ ένα άτομο που, κατά τη γνώμη μου, έχει αποπροσανατολιστεί. Είμαι πολύ έκπληκτος, πραγματικά. Νόμιζα ότι το είχαμε διευθετήσει», πρόσθεσε.

Trump avoids calling Putin an adversary, considers him ‘misguided’

‘I know one thing he’d like to settle’

‘He called the other day and said, ‘Can I help you with Iran?’ I said, ‘No, you can help me with Russia» — Trump added pic.twitter.com/Yd6eNPXOMl

