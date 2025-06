Πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους οκτάχρονο παιδί, σε κοινότητα της Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη οι περιφερειακές αρχές (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει έπειτα από ρωσική επιδρομή στη Σούμι).

❗️Russians massively attacked a village in Sumy region with drones

According to the Sumy OVA, three people died – a man, a woman, and an 8-year-old boy. The child’s body was recovered from the rubble of a destroyed house.

Three more people were pulled from the rubble. One… pic.twitter.com/383pckQd4D

— ★V141NG★🏴‍☠️ (@V141NGs) June 24, 2025