Διπλή πυραυλική επίθεση, εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και το Κατάρ εξαπέλυσε το Ιράν, που είχε απειλήσει για αντίποινα για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του. Οι επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση είχε το όνομα «Αναγγελία της Νίκης». Ανέφεραν επίσης ότι η επίθεση είναι «μια ισχυρή και επιτυχημένη απάντηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν στην αμερικανική επιθετικότητα».

Πρηροφορίες από τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP μιλούν για εκρήξεις που ακούγονται στην Ντόχα του Κατάρ. ΜΜΕ των ΗΠΑ αποδίδουν τις εκρήξεις στην επίθεση στην αμερικανική βάση που βρίσκεται στην περιοχή.

• Δείτε όλες τις εξελίξεις στο live blog του in.gr

Η επίθεση έγινε λίγη ώρα αφότου το Κατάρ έκλεισε τον εναέριο χώρο του, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης εν μέσω απειλών από το Ιράν.

▶ Footage of an Iranian missile hitting the US base in Qatar

Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/e2QavV1kQi

— Press TV 🔻 (@PressTV) June 23, 2025