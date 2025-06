Κατά την παρουσίασή του ως νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ την περσινή χρονιά, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε πει στον Ματίας Αλμέιδα το περιβόητο «Venga-Venga». Στην παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς, ο Ηλιόπουλος απευθύνθηκε στον 45χρονο τεχνικό στα… σέρβικα! Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον επίλογο της συνέντευξης Τύπου, ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στον Σέρβο τεχνικό.

«power, passion, pride, work, discipline and luck. Welcome to AEK. Be our great gladiator to our Arena (σ.σ. δύναμη, πάθος, περηφάνια, δουλειά, πειθαρχία και τύχη. Γίνε ο μεγάλος μας μονομάχος στην αρένα μας»), ήταν τα λόγια του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ο οποίος έκλεισε λέγοντας «idemo», που σημαίνει πάμε στα σέρβικα.

«Καλησπέρα σε όλους. Στη ζωή υπάρχει μόνο κάνω κίνηση και είμαι σίγουρος γι’ αυτό που κάνω στα πλαίσια που μπορείς να ακουμπάς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά τίποτα μην αφήνεις στην τύχη. Σκεφτήκαμε πολύ μετά την τελική κατάταξη και κατάληξη της σεζόν που πέρασε για το προφίλ που θα θέλαμε να υπάρχει για τη συνέχεια.