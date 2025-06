«Είναι θέμα ψυχολογίας» – Ο γιατρός που χειρούργησε τον Λεσόρ μιλά για πρώτη φορά

Ο Μάτιας Λεσόρ προκάλεσε πολλές απορίες και συζητήσεις με μια ανάρτηση που έκανε για τον τραυματισμό του και την Παρτιζάν πριν μερικές μέρες.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού απάντησε για την αμφισβήτηση που έχει δεχθεί στην καριέρα του και αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στον σοβαρό τραυματισμό του προ μηνών.

«Στην Παρτιζάν, δεν ήμουν ικανός για την EuroLeague. Στην πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό δεν μπορούσα να αγωνιστώ στο ίδιο επίπεδο όπως με τον Ζέλικο στο Βελιγράδι. Τώρα όλοι λένε ότι δε ξέρουν πως θα επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου ή ότι ποτέ δε θα είμαι ο ίδιος. Δεν έχει σημασία ποτέ το τι πιστεύετε και είναι αστείο να με αμφισβητείτε, ιδίως όταν αποθεώνεται άλλους που στην καριέρα τους δεν έχουν κάνει τίποτα. Όλα καλά όμως», σημείωσε ο Ματίας Λεσόρ.

In partizan “ i wasnt a EuroLeague big”

First year in pana “ i wasn’t good enough for a title contender and i couldn’t keep the same level away form Belgrade and Zelko”

Now “ we don’t know how he will come back” or “ he won’t be the same after the injury” lol I got it no matter…

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) June 18, 2025