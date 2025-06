Πρεμιέρα στο Βερολίνο με νίκη και το μυαλό στη… Μύκονο για τη Σαμπαλένκα (pics & vid)

Πριν από λίγες μέρες η Aρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε στον τελικό του Roland Garros από την Κόκο Γκοφ και για να… πνίξει τον πόνο της πέρασε μερικές μέρες χαλάρωσης με τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, στη Μύκονο. Δυστυχώς όμως για εκείνη, έπρεπε σύντομα να εγκαταλείψει το «νησί των ανέμων» καθώς ξεκινούσαν οι υποχρεώσεις της στο Berlin Open.

Εκεί όπου έκανε… ποδαρικό με το δεξί επικρατώντας της Ρεμπέκα Μασάροβα με 6-2, 7-6(6) και έτσι πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του τουρνουά. Όπως παραδέχθηκε όμως η ίδια, το μυαλό της είχε παραμείνει στις όμορφες μέρες που πέρασε στη Μύκονο, κάτι που ανέφερε χαριτολογώντας αμέσως μετά το παιχνίδι με την Ελβετίδα αντίπαλό της.

«Θα ευχόμουν να ήμουν ακόμη στη Μύκονο, να διασκεδάζω, να απολαμβάνω τις διακοπές μου, αλλά είμαι εδώ στο Βερολίνο, μου αρέσει εδώ, αγαπώ το γρασίδι, νιώθω ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε, απολαμβάνω να παίζω», είπε συγκεκριμένα η Σαμπαλένκα.

Aryna Sabalenka after beating Masarova in Berlin

“I wish I was still here in Mykonos, having fun, enjoying my vacation, but here I am in Berlin” 😂

pic.twitter.com/GORolo4TBv

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 19, 2025