Η 30χρονη Influencer μίλησε για τη σχέση της με τον Γιαμάλ (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ μπορεί να απολαμβάνει τις διακοπές του και να γεμίζει τις μπαταρίες του για τη νέα σεζόν με την Μπαρτσελόνα, όμως οι φήμες και τα σενάρια γύρω από την προσωπική του ζωή δίνουν και παίρνουν.

Ο 17χρονος σούπερ σταρ της Μπάρτσα που έχει «τρελάνει» τους πάντες με τις ικανότητες του και τα στατιστικά του, ταξίδεψε στην Ιταλία, στο όμορφο νησί Παντελερία, που βρίσκεται νότια της Σικελίας, και χαλαρώνει με την Φατί Βάθκεθ, κάτι που έχει προκαλέσει «παροξυσμό» στα social media.

Ο δημοσιογράφος Χάβι Ντε Χόγιος μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Γιαμάλ για να μάθει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Ο συνεργάτης του «La familia de la tele» ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο TikTok ότι ο παίκτης της Μπαρτσελόνα του είπε από την αρχή ότι «δεν είχε την παραμικρή σχέση με την Φατί».

«Συνεχίζει να με διαβεβαιώνει ότι δεν έχει εμπλακεί με την Φατί Βάθκεθ», σχολίασε. Ωστόσο, οι αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό «Lecturas», στις οποίες φαίνεται μαζί της στο θαλάσσιο γιοτ, είναι επειδή «μέσα σε αυτό το ταξίδι που κάνουν με φίλους υπάρχει μια στιγμή που είναι μαζί στο γιοτ, αλλά δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ τους».

Ο δημιουργός περιεχομένου είχε επίσης την ευκαιρία να μιλήσει με την 30χρονη Influencer, η οποία αποκάλυψε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιαμάλ. Το πρώτο πράγμα που έκανε η Φατί Βάθκεθ ήταν να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι 30 ετών αλλά 29.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Fati Vazquez, the 30 year old influencer who is spending vacation with 17 year old Lamine Yamal, has posted this on IG:

«The threats, insults, and false accusations I am receiving are EXTREMELY SERIOUS, and they are already being documented… Remember that defaming,… pic.twitter.com/MxylTVulKl

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 18, 2025