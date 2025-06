«I Know What You Did Last Summer»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του θρίλερ τρόμου

Το δεύτερο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο «I Know What You Did Last Summer», τη συνέχεια του κλασικού θρίλερ του 1997, κυκλοφόρησε η Sony Pictures.

Το καστ της φιλόδοξης παραγωγής περιλαμβάνει κυρίως νέους πρωταγωνιστές όπως οι Μάντελιν Κλάιν (Madelyn Cline), Νίκολας Αλεξάντερ Σάβεζ (Nicholas Alexander Chavez), Λόλα Τουνγκ (Lola Tung), Ταϊρίκ Γουίδερς (Tyriq Withers), Chase Sui Wonders (Τζέις Σούι Γουόντερς) και Σάρα Πίτζεον (Sarah Pidgeon).

Ποιοι ηθοποιοί επιστρέφουν

Ωστόσο, οι θαυμαστές της αρχικής ταινίας δεν θα απογοητευτούν, καθώς επιστρέφουν η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ (Jennifer Love Hewitt) και ο Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ (Freddie Prinze Jr.), στους ρόλους των Julie James και Ray Bronson αντίστοιχα.

Το στόρι της ταινίας

Σύμφωνα με την επίσημη πλοκή της ταινίας, «όταν πέντε φίλοι προκαλούν κατά λάθος ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, αποφασίζουν να καλύψουν την εμπλοκή τους, δίνοντας όρκο να το κρατήσουν μυστικό, αντί να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Έναν χρόνο μετά, το παρελθόν τους επιστρέφει για να τους στοιχειώσει καθώς αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μια τρομακτική αλήθεια: κάποιος ξέρει τι έκαναν το περασμένο καλοκαίρι … και είναι αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση.

Καθώς ένας-ένας γίνονται στόχος ενός δολοφόνου, ανακαλύπτουν ότι κάτι παρόμοιο έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και στρέφονται σε δύο επιζώντες της θρυλικής σφαγής του Σάουθπορτ του 1997 για βοήθεια».

Οι συντελεστές

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Τζένιφερ Κέιτιν Ρόμπινσον (Jennifer Kaytin Robinson), η οποία συνυπογράφει το σενάριο με τον Σαμ Λάνσκι (Sam Lansky) βασισμένο σε ένα αρχικό της Λέα ΜακΚέντρικ (Leah McKendrick).

Ο Νιλ Μόριτζ (Neal H. Moritz) βρίσκεται στη παραγωγή της ταινίας η οποία γυρίστηκε στο Σίδνεϊ και το Λος ‘Αντζελες.