Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε βαμμένο νύχι σε φωτογραφία που ανέβασε με τον γιο του… (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί έναν από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών, όμως έχει μια συνήθεια που έχει κάνει πολύ κόσμο να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ εθεάθη ξανά με μαύρα νύχια, αλλά υπάρχει ένα ιδιαίτερος λόγος πίσω από αυτό. Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του με τον μεγαλύτερο γιο του, Κριστιάνο Τζούνιορ, στην οποία επιδεικνύουν με υπερηφάνεια τα ασορτί γυμνασμένα σώματά τους.

Ο Πορτογάλος στράικερ εμφανίστηκε ημίγυμνος δίπλα στον γιο του και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram, με πολύ κόσμο να παρατηρεί ότι ο «CR7» είχε ένα κατάμαυρο νύχι στο αριστερό του πόδι, κάτι ωστόσο που έχει εξήγηση.

Cristiano Ronaldo goes viral after appearing in a new photo with painted toenails.

The Player paints his toenails, usually Black to protect against fungus and bacteria.👀#IntarumikwaNews pic.twitter.com/dbiCWsy0k9

— 𝐈𝐧𝐭𝐚𝐫𝐮𝐦𝐢𝐤𝐰𝐚 (@M_Jeffnaldo) June 16, 2025