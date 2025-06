Καρέτσας: Ο λόγος που ομάδες σαν την Άρσεναλ κάνουν «all in» για τον 17χρονο

Η λήψη αποφάσεων στο ποδόσφαιρο είναι από τα στοιχεία που κοιτούν οι ομάδες σε έναν ποδοσφαιριστή και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παίρνει… άριστα σε αυτό το κομμάτι. Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ πριν καν ενηλικιωθεί (θα το κάνει τον ερχόμενο Νοέμβριο) δείχνει ωριμότητα… βετεράνου στο παιχνίδι του, τόσο με την ομάδα του, όσο και με την Εθνική της χώρας μας.

Κάπως έτσι, το προσεχές καλοκαίρι, ο Καρέτσας θα είναι ένα από τα πιo πολυσυζητημένα ονόματα, κάτω των 18, στο μεταγραφικό παζάρι. Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος που ομάδες όπως η Άρσεναλ είναι διατεθειμένες να δαπανήσουν μέχρι και 45 εκατ. Ευρώ για να τον αποκτήσουν.

❓️ Is targeting Konstantinos Karetsas the right move for Arsenal? | @PainInThArsenal#Arsenal #AFC #Transfershttps://t.co/P6J3TsvdJB

— Lennie Teague (@LennieTeague) June 7, 2025