Σε 9 ανήλθε σήμερα ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Νότια Αφρική, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν παιδιά που αγνοούνται αφού το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τα νερά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ισχυρές χιονοπτώσεις και σφοδρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές της επαρχίας Ίστερν Κέιπ (Ανατολικό Ακρωτήριο), καθώς η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει στο σύνολό της ακραίες χειμερινές καιρικές συνθήκες από την περασμένη εβδομάδα.

Στην περιοχή του Ορ Τάμπο, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές, ενώ προηγούμενος έκανε λόγο για 7 νεκρούς.

Επίσης σήμερα συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό παιδιών που αγνοούνται αφού το σχολικό λεωφορείο που τα μετέφερε παρασύρθηκε από τα νερά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Today, major flooding in Mthatha’s Ikwezi area causes chaos, with vehicles submerged at the Engen garage and airport flights grounded due to severe weather conditions in Eastern Cape, south Africa pic.twitter.com/EyBT6pawsx

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 10, 2025