Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να πει «αρκετά», κρίνει ο ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Ολμέρτ, καταγγέλλοντας την «εγκληματική» συνέχιση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας «προσωπικών συμφερόντων», τασσόμενος υπέρ της λύσης δυο κρατών, της μοναδικής εγγύησης πως θα υπάρξει διαρκής ειρήνη, όπως το βλέπει.

Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερη επιρροή στην ισραηλινή κυβέρνηση από «όλες τις άλλες δυνάμεις μαζί», τόνισε ο Ολμέρτ, στο αξίωμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ από το 2006 ως το 2009, διαβεβαιώνοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ «μπορεί να κάνει τη διαφορά», στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε χθες Δευτέρα το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Καταφέρθηκε εναντίον του ισραηλινού νυν πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος «απέτυχε παντελώς» να προστατεύσει τον λαό της χώρας όταν εξαπολύθηκε η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, οι 54 παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 32 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 54.880 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Οι κατηγορίες πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κι εγκλήματα πολέμου πολλαπλασιάζονται — από ειδικούς του ΟΗΕ, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από κυβερνήσεις ολοένα περισσότερων κρατών. Η κυβέρνηση Νετανιάχου τις απορρίπτει.

Κατά τον Εχούντ Ολμέρτ, μολονότι αρχικά η διεθνής κοινότητα υποστήριζε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, τα πράγματα έχουν αλλάξει από τον Μάρτιο, όταν ο Νετανιάχου, στην κυβέρνηση του οποίου συμμετέχουν κόμματα της άκρας δεξιάς, αποφάσισε να κλιμακώσει τον πόλεμο για να εξυπηρετήσει «προσωπικά του συμφέροντα».

«Αν ένας πόλεμος δεν θα σώσει τους ομήρους, δεν θα καταφέρει να εξαλείψει κάτι περισσότερο από τη Χαμάς απ’ ό,τι έχει γίνει ήδη σε 20 μήνες ασταμάτητων μαχών και αν, κατά συνέπεια, θα σκοτωθούν στρατιώτες, πιθανόν θα σκοτωθούν όμηροι και αθώοι Παλαιστίνιοι που δεν ενεπλάκησαν, τότε, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για έγκλημα», είπε.

«Είναι κάτι που πρέπει να καταδικαστεί (…) είναι εντελώς αδύνατο να υποστηριχτεί», πρόσθεσε ο Ολμέρτ, ο οποίος, αξιοσημείωτα, ανήκει στο Λικούντ — το κόμμα του διαδόχου κι επί σειρά ετών μεγάλου αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

