Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η συνομιλία πήγε πολύ καλά και πως συζήτησαν και τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Αναφερόμενος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και στο γεγονός ότι το Ιράν προτίθεται να δώσει στις ΗΠΑ τις προτάσεις του, ο Τραμπ είπε ότι «θα έχουμε συνάντηση την Πέμπτη». Προφανής προαναγγελία νέου γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν, αν και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι, αν το Ισραήλ χτυπήσει τις εγκαταστάσεις του, θα απαντήσει.

«Προσπαθούμε να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν ώστε να μην υπάρξει καταστροφή και θάνατος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί είναι «σκληροί διαπραγματευτές», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το «αγκάθι», το κύριο εμπόδιο για να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Απλώς ζητούν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν».

President Trump in new comments today says he hopes negotiations will work out with #Iran 's regime but that Tehran is sometimes too tough in negotiations and it might not work out.

Μιλώντας με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να εγκαταλείψει την ικανότητά της να εμπλουτίζει ουράνιο. Αλλά αυτό, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν. Παρόλο που η πρόταση της Ουάσιγκτον για πυρηνική συμφωνία φέρεται να επιτρέπει στην Τεχεράνη να εμπλουτίζει σε χαμηλά επίπεδα στο έδαφός της για μια προσωρινή χρονική περίοδο.

«Μας έχουν εκφράσει τις σκέψεις τους για τη συμφωνία και είπα ότι απλώς δεν είναι αποδεκτές», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να διευκρινίζει εάν το Ιράν έχει δώσει την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ για την πυρηνική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε και για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για τους ομήρους και πιθανή εκεχειρία στη Γάζα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι είναι σε εξέλιξη και πως «το Ιράν εμπλέκεται στην πραγματικότητα». Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι εννοεί. Επίσης, το Ιράν μέχρι σήμερα δεν έχει συμμετάσχει –τουλάχιστον εμφανώς- στις συνομιλίες για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Donald Trump, at the Invest America Roundtable:

– We discussed a lot of things and it went very well, very smooth. We'll see what happens.

– We're trying to do something with a country we just spoke about, Iran.

– They are good negotiators – they're tough. Sometimes they can…

