Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποβάλει σύντομα στις ΗΠΑ τη δική του πρόταση για μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά του, αφού επέκρινε μια αμερικανική πρόταση.

«Μόλις ολοκληρωθεί, θα προτείνουμε σύντομα το δικό μας σχέδιο στην άλλη πλευρά, μέσω του Ομάν. Είναι μια εύλογη, λογική και ισορροπημένη πρόταση και συνιστούμε στην αμερικανική πλευρά να αδράξει αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη.

Επέκρινε την πρόταση των ΗΠΑ από την οποία «λείπουν στοιχεία», όπως είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει πυρηνικό αφοπλισμό στο Ισραήλ, μακρόχρονο εχθρό του Ιράν που σύμφωνα με την Τεχεράνη προσπαθεί να σταματήσει τις συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την περασμένη εβδομάδα το Ιράν είχε πει πως έλαβε «στοιχεία» μιας αμερικανικής πρότασης συμφωνίας, αλλά είχε πει πως αυτή περιελάμβανε «πολλές ασάφειες».

Το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης δεν είναι γνωστό. Όμως, χθες Κυριακή, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε πως αυτή δεν περιελάμβανε την άρση των οικονομικών κυρώσεων εναντίον του Ιράν.

«Το γεγονός ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν αναφέρει καν την άρση των κυρώσεων δείχνει σαφώς πως η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών (…) είναι αντιφατική και στερείται ειλικρίνειας», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Καμία λογική με σώας τας φρένας δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια μονομερή και εξαναγκαστική συμφωνία», συνέχισε, εκτιμώντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να «αλλάξει προσέγγιση αν επιδιώκει πραγματικά μια συμφωνία».

