Το Ισραήλ διαβεβαίωσε τον Λευκό Οίκο ότι δεν θα πραγματοποιήσει επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εκτός αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στείλει το μήνυμα πως οι συνεχιζόμενες συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν αποτύχει, γράφει το Axios.

Το αμερικάνικο σάιτ επικαλείται δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇮🇱🇺🇸🇮🇷⚛Israel has reassured the White House that it won’t launch an attack against Iran’s nuclear facilities unless President Trump signals negotiations with Iran have failed. My story on @axios https://t.co/8RKCwU75aj

— Barak Ravid (@BarakRavid) June 5, 2025