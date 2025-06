«Ο Ολυμπιακός παραμένει στο… κόλπο για Μίτσιτς» (pic)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς πριν μερικές μέρες ήταν μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε με ένα «χρυσό» συμβόλαιο για τρία χρόνια, όμως φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα στην υπόθεση εδώ και μερικές ώρες.

Όπως αναφέρει το «Sportando», η Φενέρμπαχτσε είναι η ομάδα που είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, όμως εδώ και 1-2 μέρες η περίπτωση του έχει «κολλήσει» και στην Ιταλία τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός παραμένει κανονικά στο «κόλπο» της απόκτησης του.

Ο Σέρβος γκαρντ που έχει συμβόλαιο 8 εκατ. δολαρίων στο ΝΒΑ με τους Φοίνιξ Σανς αναμένεται μέχρι και τις 29 Ιουνίου να μείνει ελεύθερος και όλα δείχνουν ότι θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη και τη Euroleague.

Οι τρεις ομάδες που ασχολήθηκαν ενεργά με την περίπτωση του μέχρι στιγμής είναι η Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός και η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποιά θα αγωνιστεί στη Euroleague τη νέα σεζόν και του προσέφερε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στη διοργάνωση ξεπερνώντας τα 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, ο Μίτσιτς φέρεται να απάντησε αρνητικά πριν από περίπου δύο βδομάδες.

Όσον αφορά τη Φενέρ και τον Ολυμπιακό, οι δύο ομάδες είχαν επαφές με την πλευρά του παίκτη, όμως οι Τούρκοι του έκαναν πρόταση για τριετές συμβόλαιο με πάνω από 12.5 εκατ. ευρώ συνολικά και τα περισσότερα ΜΜΕ στην Ευρώπη μιλούσαν για πολλές πιθανότητες να πει το «ναι» στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που κατέκτησε φέτος τον τίτλο.

Τις τελευταίες ώρες όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση και σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Sportando», ο Ολυμπιακός είναι κανονικά στη διεκδίκηση του, αφού ο Μίτσιτς δεν έχει επέλθει σε καμία συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Και ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ στην αγορά και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά του Σέρβου, η υπόθεση του οποίου όμως θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες οριστικά και ειδικότερα όταν μείνει και επίσημα ελεύθερος από τους Σανς.

Not only Fenerbahce for Vasa Micic. Olympiacos remains in the running. The situation https://t.co/Li3HDyPNMq

— Sportando (@Sportando) June 10, 2025