Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να επιστρέψω στους τελικούς με τους Μπακς»

Το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τα πλέι οφ, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αν αυτός θα παραμείνει κάτοικος Ουισκόνσιν.

Ο «Greek Freak» που βρίσκεται στην Βραζιλία, μίλησε στην εκπομπή «Coast to Coast» όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους τελικούς του ΝΒΑ και ξεκαθάρισε πως ελπίζει να επιστρέψει εκεί μια μέρα με τους Μπακς, δείχνοντας έτσι την πρόθεσή του να μείνει.

Για τους φετινούς τελικούς του ΝΒΑ: «Είναι δύο σπουδαίες ομάδες. Η Ιντιάνα, με τον φίλο μου τον Πασκάλ Σιάκαμ, καρπώνεται τα οφέλη, και η Οκλαχόμα Σίτι απλά έχει τον MVP. Υποστηρίζω το καλό μπάσκετ».

Για το μέλλον του στους Μπακς: «Οι τελικοί είναι μια διαφορετική ιστορία, ελπίζω να επιστρέψω εκεί σύντομα με τους Μπακς».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από την Δευτέρα βρίσκεται στην Βραζιλία και στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μαζί με τα αδέρφια του, καθώς είναι επίτιμος καλεσμένος της ομοσπονδίας βόλεϊ της χώρας για το Nations League.

Μάλιστα, υπήρξε και μία συνάντηση που είχε και «ερυθρόλευκο» χρώμα. Συγκεκριμένα, τα αδέρφια Αντετοκούνμπο πέτυχαν τυχαία στον δρόμο τον Ροντινέι και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, ενώ έπειτα ο «Greek Freak» μαζί με τον Βραζιλιάνο αμυντικό φωτογραφήθηκαν και κάτω από το άγαλμα το Ιησού με την φανέλα των Πειραιωτών

Ο παίκτης των Μιλγούοκι Μπακς όμως, σε ένα από τα πολλά events που συμμετέχει όσο βρίσκεται στην «χώρα του καφέ», σε μία προσπάθεια του να καρφώσει έφαγε μία… επική τούμπα με τον Έλληνα φόργουορντ να το αντιμετωπίζει με χιούμορ.

Giannis slipped trying to dunk 😳 (via goatbr/IG) pic.twitter.com/QaHk0aLtyP

— Overtime (@overtime) June 9, 2025