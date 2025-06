«Βόμβα» από τη Σερβία: «Ετοιμάζει τρελή πρόταση για τον Γουέστμπρουκ η Χάποελ Τελ Αβίβ» (pic)

Έτοιμη να ταράξει τα… νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται πως είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ η οποία έχει στα σκαριά της μια τεράστια μεταγραφή που θα δημιουργήσει νέες ισορροπίες.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο Σέρβος δημοσιογράφος, Νεμάνια Ζόριτς, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη που κατάκτησε το EuroCup φέτος και του χρόνου θα αγωνίζεται στη Euroleague έχει βάλει στο στόχαστρό της στον Ράσελ Γουέστμπρουκ!

Hapoel Tel Aviv has made initial contact with former NBA All Star Russell Westbrook.

Im told the Eurocup champions are planning to make him an offer with a salary never seen before in European basketball.

— Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) June 4, 2025