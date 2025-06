Ξεκίνησε επαφές με τον Λουίς Ντίας η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα παρά το μεγάλο κόστος που αναμένεται να έχει η περίπτωση του Λουίς Ντίας, έχουν ήδη προσεγγίσει την Λίβερπουλ, προκειμένου να αποκτήσουν τον Κολομβιανό εξτρέμ.

Αυτό υποστηρίζει και ο Φλόριαν Πλάτενμπεργκ, ο οποίος αναφέρει πως οι ιθύνοντες των Καταλανών θέλουν να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή ανεξάρτητα από τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Η Μπαρτσελόνα, μάλιστα φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την Λίβερπουλ για την απόκτηση του Λουίς Ντίας, για τον οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

🚨🔵🔴 Luis #Díaz is one of the main targets for FC Barcelona in the upcoming summer transfer window. Despite the high overall cost and ongoing issues with registration.

Initial talks regarding Díaz and FC Barcelona have taken place. #LFC

Interest from Saudi Arabia remains… pic.twitter.com/5mqNbpQKbU

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 2, 2025