Φόνος στη σκιά του Λευκού Οίκου: Το θρίλερ του Μπιλ Κλίντον θέλει να δώσει εφιάλτες

Ο Μπιλ Κλίντον και ο συγγραφέας Τζέιμς Πάτερσον θέλουν πάλι να αφήσουν τους αναγνώστες με κομμένη την ανάσα. Ίσως το καταφέρουν.

Σε συνέντευξη τους στο BBC οι δύο συνσυγγραφείς μίλησαν για το χάος της δημιουργίας αλλά και για το πώς η δαιδαλώδης και βάναυση πραγματικότητα της πολιτικής ζωής τροφοδότησε το νέο τους θρίλερ, The First Gentleman (Ο Πρώτος Τζέντλεμαν).

Αυτή δεν είναι η πρώτη συγγραφική συνεργασία των δύο. Κλίντον και Πάτερσον έχουν κάνει επιτυχία με τα προηγούμενα βιβλία τους, όπως το The President Is Missing (Ο Πρόεδρος Αγνοείται) του 2018 (με τρία εκατομμύρια πωλήσεις) και το The President’s Daughter (Η Κόρη του Προέδρου) του 2021.

Η συμμαχία τους είναι ένα case study που αποδεικνύει ότι το πάντρεμα της πολιτικής εμπειρίας με την αφηγηματική δεινότητα είναι μια συνταγή επιτυχίας.

Ο Πάτερσον, με πάνω από 230 εκατομμύρια βιβλία να έχουν πωληθεί παγκοσμίως, είναι ένα μεγαθήριο στον κόσμο του θρίλερ. «Ήταν απλώς μια περιπέτεια στα γεράματά μου» σχολίασε ο συγγραφέας για την πρώτη συνεργασία του με τον μακροχρόνιο θαυμαστή των πολιτικών θρίλερ σε χαρτί, Μπιλ Κλίντον.

Το καθηλωτικό για το BBC νέο τους μυθιστόρημα επικεντρώνεται στην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μάντελιν Ράιτ, και τον σύζυγό της, Κόουλ Ράιτ, έναν πρώην επαγγελματία αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ο Κόουλ αναζητά έναν σκοπό στον Λευκό Οίκο, καθώς αγωνίζεται να καθαρίσει το όνομά του σε μια δίκη για τον φόνο μιας μαζορέτας πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Είναι ένα κλασικό αστυνομικό μυθιστόρημα διαδικασιών που συναντά το δικαστικό δράμα, καθώς δημοσιογράφοι, ντετέκτιβ και πολιτικοί παράγοντες προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από το ποιος σκότωσε τη μαζορέτα και να αθωώσουν τον Πρώτο Κύριο – ή να τον καταστρέψουν – μαζί με την πολιτική ατζέντα της συζύγου του.

Φυσικά, ο ρόλος του Πρώτου Κυρίου είναι αυτός που ο πρώην Πρόεδρος Κλίντον μπορούσε να είχε αναλάβει το 2017, αν η σύζυγός του, Χίλαρι Κλίντον, είχε κερδίσει τις εκλογές του 2016 απέναντι στον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη σκιά των Προέδρων

Είναι σαφές ότι η προεδρία του Μπιλ Κλίντον είναι ακόμα ζωντανή μέσα του καθώς γράφει σημειώνει ο Λούκας Γουίτμαν.

«Υπήρχαν φορές στον Λευκό Οίκο, όταν οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούσαν να με παραπέμψουν σε δίκη και άλλες περιπέτειες. Προσπαθήσαμε να τα βάλουμε όλα αυτά εδώ μέσα» σχολίασε ο Κλίντον.

Ωστόσο, Κλίντον και Πάτερσον επέλεξαν να επικεντρώσουν την αφήγηση όχι στο Προεδρικό Ζεύγος αλλά σε ένα ζευγάρι δημοσιογράφων.

Η ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογράφος και δικηγόρος Μπρέα Κουκ και ο συνεργάτης της, Γκάρετ Γουίλσον, ερευνούν την εξαφάνιση της Σουζάν Μπονάνο, της μαζορέτας που ο Πρώτος Κύριος συναντούσε όταν έπαιζε στην ομάδα ποδοσφαίρου των Νιου Ένγκλαντ Πάτριοτς, 17 χρόνια νωρίτερα.

Καθώς η Κουκ και ο Γουίλσον ξετυλίγουν τι πραγματικά συνέβη και πού μπορεί να βρίσκεται το πτώμα της, όλα δείχνουν ότι ίσως ο ένοικος του Λευού Οίκου είναι και ο δολοφόνος της.

Ένας φόρος τιμής στο Watergate

Εμπνευσμένος από ένα εμβληματικό δίδυμο όπως ο Μπομπ Γούντγουορντ και ο Καρλ Μπέρνσταϊν, τους δημοσιογράφους της Washington Post που είχαν καίριο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου πιυ έριξε τον Νίξον, το Watergate, ο Πάτερσον θεωρεί φυσικό οι δημοσιογράφοι να βρίσκονται στο επίκεντρο του μυθιστορήματος.

«Μερικές φορές οι δημοσιογράφοι είναι θλιβεροί. Αλλά οι περισσότεροι δημοσιογράφοι θέλουν να πραγματικά να κυνηγήσουν την αλήθεια…! Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουν οι επαγγελματίες του Τύπου» σχολιάσε ο Πάτερσον.

Ο Κλίντον, ο οποίος είχε τις δικές του διαμάχες με συνωμοσιολόγους δημοσιογράφους όλα αυτά τα χρόνια, συμφωνεί ότι ακόμα και σε μια εποχή έντονης πόλωσης οι έντιμοι δημοσιογράφοι θα πετύχουν.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το να μπορείς να σταθείς ως μια μονάδα και να πεις την αλήθεια [έχει σημασία]. Και όταν η ιστορία κάνει το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ [τα δικαιώματα έχουν ήδη πωληθεί και το σενάριο έχει αναλάβει ο Στίβεν Νάιτ του Peaky Blinders], είναι πιθανό η Μπρέα Κουκ να είναι ο κεντρικός χαρακτήρας – η δημοσιογράφος που αναζητά την αλήθεια» πρόσθεσε ο πρώην Πρόεδρος.

Το Κογκρέσο και ένα δημόσιο χρέος

Αλλά Ο Πρώτος Τζέντλεμαν δεν είναι απλώς ένα δικαστικό δράμα. Είναι πιθανώς το πρώτο θρίλερ στην ιστορία που έχει ως κεντρικό μέρος της πλοκής μια «μεγάλη συμφωνία» για το χρέος και τις δαπάνες των ΗΠΑ. Αποφεύγοντας τα όποια spoilers το BBC σημειώνει ότι «χωρίς να χαλάσουμε το τέλος, ας πούμε απλώς ότι η Πρόεδρος Ράιτ δίνει μια εξήγηση για το πώς να επιλυθούν οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός».

Το βιβλίο κυκλοφορεί την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παρουσιάζουν τα δικά τους σχέδια. Θα μπορούσε η πρόταση της Προέδρου Ράιτ να λειτουργήσει; «Έχουμε ένα μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο στο βιβλίο μας» λέει με νόημα ο Πάτερσον.

Η ενσωμάτωση ουσιαστικών πληροφοριών είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο οι συγγραφείς βλέπουν τη σύνδεση των βιβλίων τους. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι απολαμβάνουν όταν μαθαίνουν κάτι χρήσιμο ενώ ψυχαγωγούνται από μια διαολεμένα καλή ιστορία» είπε ο Κλίντον.

Στο πρώτο τους βιβλίο οι δύο συνσυγγραφείς είχαν ως άξονα τους την κυβερνοασφάλεια, τώρα είναι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Από το χάος στην ουσία

Στην τρίτη πλέον συνεργασία τους, τι έχουν μάθει οι δύο συγγραφείς ο ένας από τον άλλο; Για τον Πάτερσον, όλα έχουν να κάνουν με την έρευνα και την αυθεντικότητα, και αφού ολοκλήρωσε τα πρόσφατα απομνημονεύματά του, είναι πιο συγκεντρωμένος στην τέχνη του.

«Δίνω πλέον πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις προτάσεις… Νομίζω ότι είμαι καλύτερος από ποτέ στο να γράφω κάτι που διαβάζεται ως αληθινό και να έχω πραγματικά συνείδηση των προτάσεων» σχολιάζει ο 78χρονος Πάτερσον.

Αλλά ακόμα και για αυτό το έμπειρο ζευγάρι δημιουργών, τα πρώτα προσχέδια αυτού του βιβλίου ήταν δύσκολα.

«Στην αρχή, ήταν ένα χάος, ειλικρινά, κάτι που δεν είχαμε ξαναζήσει. Δεν είχαμε καταλήξει στην Πρόεδρο, και δεν ήταν καλοί χαρακτήρες. Οι δημοσιογράφοι δεν ήταν καλοί χαρακτήρες. Κάπως ξέραμε ποια ήταν η ιστορία, αλλά οι χαρακτήρες ήταν όλοι λάθος» είπε ο συγγραφέας που έχει πουλήσει περισσότερα από 425 εκατομμύρια αντίτυπα.

Όλα λύθηκαν όταν ο Κλίντον του τηλεφώνησε ένα βράδυ. «Έχω ένα πραγματικό πρόβλημα» του είπε προβληματισμένος. «Δεν με νοιάζουν καθόλου κανένας από αυτούς τους ανθρώπους».

Η παρέμβαση του ήταν ένα ξύπνημα για τη νέα συνεργασία τους. Οι δυό τους πρόσθεσαν βάθος στην πλοκή και σκηνές για να αναδείξουν τους χαρακτήρες.

«Ο κόσμος είναι περίπλοκος»

«Ένα από τα πράγματα που εγώ και ο Μπιλ έχουμε κοινά, είναι ότι δεν βλέπουμε τον κόσμο ως μαύρο και άσπρο. Είναι πάντα περίπλοκος. Είναι ανεπαίσθητος. Υπάρχουν αποχρώσεις, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που μπορούμε να συνεργαστούμε» είπε ο Πάτερσον για τη συνεργασία του με τον πολιτικό.

Και στον πυρήνα του νέου τους βιβλίου; Η ασίγαστη αίσθηση του καθήκοντος. Θα κάνει η Πρόεδρος αυτό που πρέπει για τον σύζυγό της και για τη χώρα; «Εαν ξέρω κάτι για αυτό είναι ότι όταν σου κηρύσσουν τον πόλεμο, πρέπει να είσαι εκεί και να κάνεις όσα πρέπει».

«Σε ταραγμένους καιρούς, αυτό το θρίλερ από έναν πρώην πρόεδρο μπορεί να προσφέρει μια ουσιαστική συμβουλή στους παγκόσμιους ηγέτες» σημειώνει ο Γουίτμαν.

Το βιβλίο The First Gentleman κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Century.