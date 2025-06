15ο Annual Capital Link Sustainability Forum «Είναι Βιώσιμη η Βιωσιμότητα;»

Η Capital Link με μεγάλη χαρά σας προσκαλεί στο 15ο Annual Capital Link Sustainability Forum, με τίτλο «Είναι Βιώσιμη η Βιωσιμότητα;», το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση, και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025, με φυσική παρουσία, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών-ΕΒΕΑ και με την Υποστήριξη του Δικτύου CSR Hellas, στο Divani Caravel Hotel.

Το 2025 αναμένεται να είναι έτος αλλαγών, με τις εταιρείες να επιβεβαιώνουν ή να μειώνουν τις δεσμεύσεις τους για τη βιωσιμότητα και τις κυβερνήσεις να αναθεωρούν τις προτεραιότητές τους εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού και οικονομικού τοπίου. Η κύρια τάση που έχει ξεκινήσει είναι η αναδίπλωση της παγκοσμιοποίησης και η ανάπτυξη εθνικών ρευμάτων και νέων σφαιρών επιρροής. Οι πολιτικές αλλαγές σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στις νέες συνθήκες είναι από τις πιο κρίσιμες. Η αποχώρηση από διεθνείς συμφωνίες και η μείωση της χρηματοδότησης για βιώσιμες τεχνολογίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την παγκόσμια συνεργασία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης.

Καθώς αυτή η χρονιά αναμένεται να είναι κρίσιμη για την αξιοποίηση των ευκαιριών και την εδραίωση της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας και βιωσιμότητας, είναι καίριο οι επιχειρήσεις και οι θεσμοί να προχωρήσουν περισσότερο τη μετάβαση από την ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που φέρνουν η ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και οι διεθνείς επενδύσεις.

Το Συνέδριο, με τη συμμετοχή ανώτατων εκπροσώπων από την κυβέρνηση, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θα εξετάσει τις εξελίξεις στα καίρια αυτά ζητήματα καθώς και τον αντίκτυπό τους. Με τις θεματικές που καλύπτουν τις πιο επίκαιρες τάσεις, δίνει το βήμα στους σημερινούς ηγέτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και επικεντρώνεται στις προσπάθειες που καταβάλλουν κατά την εφαρμογή των στρατηγικών βιωσιμότητας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα διαλόγου για την επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από τη Βιωσιμότητα, τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη μέσα από υπεύθυνες επενδυτικές και επιχειρηματικές πρακτικές.

Το Annual Capital Link Sustainability Forum εορτάζει την 15η επέτειο διοργάνωσής του και η ημέρα διοργάνωσης του συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ανάγκης για την προστασία του πλανήτη και την υιοθέτηση πρακτικών που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

«2025 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD»

Το «2025 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD« θα απονεμηθεί στον κ. Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, για τη συμβολή του στην ενίσχυση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς, θεσπίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό κάνοντας πραγματικότητα το όραμα του Αριστοτέλη Ωνάση.

Το βραβείο θα απονείμει ο κ. Κώστας Θ. Γραμμένος CBE, DSc., καθηγητής Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών στην έδρα Lloyd’s Register Foundation του Bayes Business School City University, Λονδίνο.

Το «Capital Link Sustainability Leadership Award» δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες / εταιρείες / οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα. & κκ: 2024: Yianos Kontopoulos, CEO, Athens Exchange Group, 2023: Vassiliki Lazarakou, JSD, Chair of the Hellenic Capital Market Commission (HCMC), 2022: Aristotelis Karytinos, CEO, PRODEA Investments, 2019: Marianna Politopoulou, Chairman & CEO, NN Hellas, & Jeremy Downward, Member of the BOD of THI; Executive Director – Aristeus Financial Services Ltd., 2018: Christos Harpantidis, Chairman & Managing Director of Papastratos & Theodore Kyriakou, Chairman, Antenna Group, 2017: Nicholas Logothetis, Co-Founder & Chairman of the Board of “The Concordia Summit” & Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group, 2016: Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products Inc. & Gregorios Stergioulis, CEO of Hellenic Petroleum S.A., 2015: Dean Metropoulos, Chairman of Metropoulos & Company, 2014: John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

κα. Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

κα. Ράνια Αικατερινάρη , Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος – ΔΣ ΣΕΒ

, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος – κ. Δημήτρης Δημητρίου , Γενικός Γραμματέας – ΕΒΕΑ

, Γενικός Γραμματέας – κα Αλεξάνδρα Πάλλη – Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. – CSR HELLAS, Πρόεδρος Δ.Σ. – Αγροκτήματα Κιθαιρώνα Α.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού – Περιφέρεια Αττικής

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Συνέδριο θα δώσει την δυνατότητα σ ένα μικρό αριθμό ΜΚΟ, να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό, μέσα από το ειδικό Ψηφιακό Λεύκωμα, το έργο, τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό. Μέσα από το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, επιτυγχάνεται η ευρεία προβολή τους δίνοντας την ευκαιρία στους Φορείς να επιτύχουν νέες συνεργασίες και συμπράξεις.

Οι φορείς που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση είναι :

Αθλητικό Σωματείο Ελλάς Ομάδα Όνειρο • Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS” • ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ •

BrainReGain • ELIZA – Σωματείο Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων – ΕΛΕΠΑΠ • Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. | Επιστημονική Μαστολογική Εταιρία • ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • FairLife L.C.C. • Ηλιαχτίδα • HOPEgenesis • Ίδρυμα Τζένη Καρέζη • Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς • Ινστιτούτο Prolepsis • KAΡKINAKI • ΚΕΑ «ΧΑΡΑ» • Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» • knowl social enterprise for lifelong learning • Life is For All • Lifeline Hellas • ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ • ΜΕΡΙΜΝΑ • Παιδικά Χωριά SOS • Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ» • Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» • «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού • Σύλλογος ΝΟΣΗΛΕΙΑ • Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» • SolidarityNow • Φίλοι του Παιδιού

ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (με αλφαβητική σειρά εταιρείας)

κ. Φώτης Παναγιωτόπουλος, Managing Director, Strategy & Consulting Lead – Accenture • κα Σάννον Εξάρχου, Head of ESG and Strategy Manager – AKTOR GROUP OF COMPANIES • κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking and Wealth Management – Attica Bank • κ. Ανδρέας Κυριλής, Senior Partner – Bain & Company • κα Αλεξάνδρα Πάλλη – Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. – CSR HELLAS, Πρόεδρος Δ.Σ. – Αγροκτήματα Κιθαιρώνα Α.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού – Περιφέρεια Αττικής • κ. Κωστής Ρόκας, Managing Director – CVC • κ. Αλέξανδρος Μπεχράκης, Διευθύνων Σύμβουλος – Digital Realty • κ. Γιώργος Βασαλάκης, Partner – DVLaw • Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (π. ΤΑΝΕΟ) • Καθ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια – Ελληνική Ένωση Τραπεζών • κ. Δημήτρης Δημητρίου, Γενικός Γραμματέας – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) • κα. Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων – ΕΥΔΑΠ • κα Χαρά Ζέρβα, Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών & Νομική Σύμβουλος ΔΣ – Enterprise Greece S.A., Διευθύνουσα Εταίρος – NKLaw Firm • κα Δήμητρα Βασιλακοπούλου, Partner – EOS Capital Partners • κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου – Eurobank Α.Ε. • κα. Κιάρα Κόντη, Εταίρος, Επικεφαλής Yπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος – ΕΥ Ελλάδος • κα Καλλιόπη Οικονομίδου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος Πιστοποιημένη Σύμβουλος Εταιρικής Ευθύνης & Βιωσιμότητας – FDMA Φορτσάκης, Διακόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία • κ. Γιώργος Μυλωνογιάννης, Εταίρος – FDMA Φορτσάκης, Διακόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Πρόεδρος – ΕΛΛΑΚΤΩΡ • Flott & Co. PC • κ. Αντώνης Μουντούρης, Διευθυντής Υγιεινής Ασφάλειας Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου – HELLENiQ ENERGY • ICAP CRIF • κ. Αθανάσιος (Θανάσης) Κεφάλας, Πρόεδρος – Imerys Greece • καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης, Διευθυντής/President – Κολλέγιο Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Harvard • κ. Ιωάννης Καμίτσος, Director, Financial Risk Management – KPMG στην Ελλάδα • κα Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Corporate Communications Senior Director- LAMDA Development • κ. Γιώργος Μούσμουλας, Partner – Metavallon VC • κα Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής – Όμιλος Motor Oil • κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions – Όμιλος OTE • κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Chief Sustainability Officer – Όμιλος ΔΕΗ • κ. Πάνος Γαβριήλ, Corporate Communications and Corporate Responsibility Director – Opap • κ. Γεώργιος Τανισκίδης, Πρόεδρος – Optima bank • κα Χριστίνα Παπανικολοπούλου, Managing Partner – Papanikolopoulou & Partners Law • κα Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος – ΣΕΒ • κ. Kωνσταντίνος Λαύκας, Partner – Uni.Fund • κ. Κώστας Θ. Γραμμένος CBE, DSc., καθηγητής Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών στην έδρα Lloyd s Register Foundation του Bayes Business School του City, University του Λονδίνου • κ. Ισίδωρος Τριπολίτης, Διευθυντής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού – Vivartia / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ – Ελληνική Ζύμη • κ. Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, CEO και συνιδρυτής – Yodiwo • κ. Σταμάτης Δρακακάκης, Ηead of Antitrust & Competition – Zepos & Yannopoulos

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

http://www.csringreece.gr/forum/2025/agenda.php?lang=gr

Ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων: Η συμβολή του ΣΕΒ, του ΕΒΕΑ και του ENTERPRISE GREECE στη Βιωσιμότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Από τη Θεωρία στη Δράση

Βιωσιμότητα: η επόμενη μέρα

Έτος Αντοχής το 2025 για τους Κανονισμούς ESG

Η Συμβολή των Τραπεζών στη Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επαναπροσδιορίζοντας τον Ρόλο των Τραπεζών: Δημιουργία Βιώσιμης Αξίας

ESG Funds : Αναδιαμόρφωση του Παγκόσμιου Τοπίου

Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή: Διακυβεύματα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης

Ο Θεμελιώδης Ρόλος της Εκπαίδευσης στη Βιωσιμότητα: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Μέσα από τη Μάθηση

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών-ΕΒΕΑ

Με την Υποστήριξη: του Δικτύου CSR Hellas

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: EY

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Όμιλος OTE • HELLENiQ ENERGY • Libra Group • ONASSIS GROUP

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Accenture • AKTOR Group of Companies • Vivartia / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ – Ελληνική Ζύμη • Digital Realty • Όμιλος ΔΕΗ • Enterprise Greece • Eurobank • ΕΥΔΑΠ• FDMA Φορτσάκης, Διακόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία • IMERYS GREECE • KPMG στην Ελλάδα • Lamda Development • Όμιλος MOTOR OIL

ΧΟΡΗΓΟΙ: Attica bank • Bain & Company • DV Law • Flott & Co. PC Attorneys • Optima bank • Papanikolopoulou & Partners Law • Yodiwo • Zepos & Yannopoulos

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: CVC • EOS Capital Partners • EATE – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων • ICAP CRIF • Metavallon • Uni.Fund

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ACI Financial Markets Association • AFI Microfinance • AHEPA HELLAS DISTRICT 25 • A.I. Catalyst • Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας • BCA College • BHCC – Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο • CAPA • CCI FRANCE GRECE – Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο • Daughters of Penelope • EIT Manufacturing South East • Endeavor • Envolve Entrepreneurship • Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος – ΕΑΕΕ • Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος – ΕΕΑΕ • Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών – ΕΝΕΙΣΕΤ • Ένωση Θεσμικών Επενδυτών • Fly me to the Moon Travel Artisans • HAPSc – Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων • H.A.RI.MA. – Hellenic Association of Risk Managers • Ένωση Ελλήνων Επενδυτών • Ελληνική Ένωση Τραπεζών • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς • Get Involved • Learn to Invest by Greek Shares • HAT – Σύνδεσμος Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων • HELMEPA • International Chamber of Commerce – ICC Ελλάς • iLEADS Lab of Strategic Leadership & Digital Transformation – University of Piraeus •

inc.lude • Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – ΙΕΝΕ • ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ – Πανελλήνιο Αθλητικό

Σωματείο Γυναικών • Κίνηση Πολιτών • # Just a number – The Senior Webmag • Metropolitan College • MSc in International Shipping, Finance and Management – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών • Orange Grove • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος • Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος • University of Piraeus MSc Program – Economic & Business Strategy • Pharmacy Management – ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. • Δίκτυο Πράξη • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Response • SDG House Greece • Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας – ΣΑΕΕ • Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού – ΣΑΚΑ • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ • Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ • Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου – ΣΕΔ • Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος – ΣΕΚΑΣΕ • Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος – ΣΕΣΜΑ • Swiss Cham – Ελληνοελβετικό Επιμελητήριο • The American College of Greece • THI – The Hellenic Initiative • WE LEAD

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ALTER EGO MEDIA – MEGA – ΤΟ ΒΗΜΑ – ΤΑ ΝΕΑ – in.gr – Οικονομικός Ταχυδρόμος

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων • AllAboutShipping.co.uk • Αναμνήσεις • Banking News • The Business Events Calendar • crisis monitor • Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών – dimoprasion.gr • • ENERGIA.gr • epixeiro.gr • Εκδόσεις Κέρκυρα – Economia • World Energy News

ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE BREAK: Dimello • Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://www.csringreece.gr/forum/2025/agenda.php?lang=gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίου: http://csringreece.gr/forum/2025/dissemination/invitation-new.html

ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή – παρακολούθηση: http://csringreece.gr/forum/2025/register.php?lang=gr&year=