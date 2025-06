Μάιλι Σάιρους: Η πρώτη αντίδραση στη σχέση του πατέρα της Μπίλι Ρέι με την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ

Ήταν πριν από περίπου έναν μήνα όταν μια σειρά από φωτογραφίες έκαναν την εμφάνισή τους στα social media που αποκάλυπταν μια νέα σχέση στον κόσμο της σόουμπιζ – μια σχέση που έκανε πολλούς να πέσουν από τα σύννεφα. Κανείς, άλλωστε, δεν είχε… ψιλιαστεί ότι κάτι έτρεχε ανάμεσα στον Μπίλι Ρέι Σάιρους και την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Μάλλον ούτε η κόρη του γνωστού μουσικού, Μάιλι Σάιρους.

Η 32χρονη pop star ήταν καλεσμένη στο podcast Interview των New York Times και μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον πατέρα της και την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, τονίζοντας ότι κάνει τα πάντα για να το αντιμετωπίσει ως ενήλικας όλο αυτό το θέμα.

«Στην αρχή ήταν κάπως δύσκολο, γιατί πρώτα αντέδρασε το παιδί μέσα μου, προτού βγει μπροστά ο ενήλικος εαυτός μου» είπε η Μάιλι Σάιρους και συνέχισε: «Ναι, ok, είναι ο μπαμπάς σου αυτός αλλά την ίδια ώρα είναι κι αυτός άνθρωπος και του αξίζει να είναι ευτυχισμένος».

Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι έχουν αποκατασταθεί και οι σχέσεις τους με τον Μπίλι Ρέι – σχέσεις που είχαν χαλάσει το 2022 όταν ο γνωστός μουσικός αποφάσισε να χωρίσει με την μητέρα της Μάιλι μετά από 30 χρόνια γάμου.

