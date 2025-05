Παλαιστινιακές υγειονομικές πηγές ανέφεραν χθες Τρίτη ότι ξέσπασαν αιματηρά επεισόδια κατά τη διάρκεια εφόδων του στρατού του Ισραήλ σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος στην κατεχόμενη Δυτική Oχθη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Παλαιστίνιος 32 ετών σκοτώθηκε από πυρά μελών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Νάμπλους (βόρεια), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

The Israeli commander then praised the sniper after. pic.twitter.com/hpTIOWbLWI

BREAKING: AN lSRAELl SNIPER SHOT AND KlLLED A PALESTlNlAN YOUTH DURING A RAID IN NABLUS WEST BANK

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη άνθρωποι και ότι τουλάχιστον ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να δηλώσει ότι διενεργεί έρευνα για τις πληροφορίες αυτές.

Τόσο ισραηλινά όσο και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως γίνονταν έφοδοι από χθες το πρωί σε ορισμένα ανταλλακτήρια συναλλάγματος στη Δυτική Οχθη.

The Israeli army is inside Al Beereh/ Ramallah and they shot and injured a young Palestinian in Nablus. They also invaded the cities of Tulkarem, Jenin, Qalqilia, Bethlehem, Hebron. All these cities are in the so called area (A) which is supposed to be under the security control… pic.twitter.com/YXJfgy0uj7

Κατά τις πληροφορίες των Times of Israel, στο στόχαστρο βρίσκονταν ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος που βαραίνουν υποψίες πως χρηματοδοτούν αντιστασιακές οργανώσεις.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, άλλος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε τη νύχτα σε χωριστή έφοδο του ισραηλινού στρατού στην Ιεριχώ (ανατολικά).

Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διενεργείται έρευνα.

Παράλληλα, παλαιστίνιος φωτοειδησεογράφος εισήχθη και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έπειτα από επίθεση που υπέστη από εξτρεμιστές εβραίους εποίκους, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Αυτόπτες μάρτυρες και τραυματιοφορείς είπαν πως ο Ισάμ Ριμάουι ξυλοκοπήθηκε και χτυπήθηκε στο κεφάλι με πέτρα ενώ προσπαθούσε να καλύψει έφοδο εποίκων σε παλαιστινιακό χωριό. Διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο στη Ραμάλα.

BREAKING | Illegal Israeli settlers set fire to wheat fields in the Salim plain, east of Nablus in the occupied West Bank.

Settler attacks on the West Bank have seen a dangerous escalation over the past two weeks. pic.twitter.com/2HZJWnlHaC

— The Cradle (@TheCradleMedia) May 25, 2025